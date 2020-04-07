60捐血者40人驗出新冠病毒！專家：恐是「無症狀感染者」

▲義大利7成捐血者為無症狀感染者。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

隨著新冠肺炎蔓延，用於醫療的血液庫存也將告急。義大利傳出在60位捐血者中，有40人驗出新冠病毒，相當於將近7成的人感染，專家認為這些人可能都是無症狀感染者。

據《Oggi Scuola》報導，義大利洛迪省的一個小鎮卡斯蒂廖內達達（Castiglione D'adda）在60位捐血者中，有40人的血液被驗出是新冠病毒陽性，這時患者才驚覺自己染病，在這之前仍一直維持戶外活動，目前這些患者已進行隔離治療。

當地科多尼奧醫院（Codogno）醫師馬里歐（Mario Grazioli）表示，我們將對捐血站的每位捐血者進行病毒篩檢，若捐血者呈陽性反應，會立即進行隔離治療；若為陰性，經72小時後做第2次篩檢，以確保這些血夜是安全的。

歐洲新冠肺炎大流行，義大利是疫情重災區，確診人數達12萬8948例，不過在5日通報死亡案例是兩周內來最低，重症病患及非重症病患人數都有下降，代表疫情有趨緩的跡象。

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