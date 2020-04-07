全球疫情嚴峻　台南觀光防疫超前部署確保旅客安全

▲台南旅服中心除既有的額溫量測外，亦落實戴口罩、雙手消毒始得進入。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

面對新冠肺炎疫情全球延燒，為減輕疫情對於經濟、社會的衝擊，市長黃偉哲幾個月來，領導各局處在防疫超前部署的大原則下，盤整中央、地方政府及各界資源，希望能在關鍵時刻協助業者與廣大勞工共同度過難關。

觀光旅遊業是首波影響下最嚴重的行業之一，觀光旅遊局一方面要協助業界，在惡劣的環境下苦撐經營；另一方面，亦要確保旅客的安全，在防疫優先的大原則下推動台南旅遊工作。

有鑑於台南防疫超前部署驟效，228連假期間，台南整體住宿率達到9成以上，面對清明4天連假，觀光旅遊局嚴陣以待，台南各大景點開始實施入園管理實名制，黃偉哲市長在連假前便前往各景區視查，並強調：現在超前部署以後才不會「燒錢部署」，新的防疫措施主要希望旅客能在安全的環境下觀光。

此外，台南旅服中心除既有的額溫量測外，亦落實戴口罩、雙手消毒始得進入。考量旅服中心室內空間有限，遊客隨意走動可能難以有效維持社交距離，特別在服務櫃檯前劃設1.5公尺停止線，提醒遊客諮詢時保持安全社交距離，若旅遊諮詢時間逾15分鐘時，服務人員會辦理實名制作業，以確保全體旅客之安全。若無攜帶口罩的遊客，雖無法進入旅服中心，亦可在旅服中心室外，於保持社交距離的前提下，由旅服人員主動提供遊客協助，維持遊客服務不停歇。

觀光旅遊局長郭貞慧表示，相關進出管制措施雖造成遊客些許不便，但此舉可減低旅客染疫風險，遊客大多樂意配合，保護自己也保護他人，讓旅行台南更加安心。未來更將評估以智慧偵測系統進行景區遊客流量控管及警示，預計研擬幾處人潮眾多的老街、風景區或寺廟景點優先示範，屆時將更有效控管遊客人潮及密度，並於超過防疫警戒密度時，適時提出警訊，藉此控制人潮密度，並提醒遊客注意防疫社交距離，以達到調配遊客人流及警示的防疫目的。

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