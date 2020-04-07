　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

吃對東西增強免疫力！醫生推薦9種健康食材　現在就手刀掃進購物車！

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼免疫力,食材,新冠肺炎,COVID-19。（圖／PEXELS）

▲健康是「吃」出來的，吃對食材增強免疫力。（圖／翻攝自PEXELS，下同）

記者張惠媛／綜合報導

國際間新冠肺炎（COVID-19）病例持續增加，人人都採取日常預防措施，像是勤洗手、保持社交距離、適度鍛煉身體、保有充足睡眠⋯⋯等，以增強免疫力、降低感染疾病的風險；除此之外，維持健康的飲食習慣也有助於增強免疫系統，雖然目前有研究指出哪些食物有助於對抗新冠肺炎，不過根據過去的研究，醫生確實發現某些食物能改善身體健康狀況、增強身體抵抗病毒的能力。

cnbc《Make It》就整理了幾種可增強免疫系統的食材，下次去補貨的時候，不要放過這9種食材，一看到就手刀掃進購物車！

請繼續往下閱讀...

1.紅甜椒

紅甜椒是一種富含維生素C的蔬果。根據美國農業部統計，一杯切碎的紅甜椒裡面，維生素C含量約為每日攝取量的211％。

美國國立衛生研究院（National Institutes of Health）於2017年發布的研究指出，維生素C有助於免疫系統防禦功能，並可降低呼吸道感染的風險。

EHE Health的內科醫師Seema Sarin表示：「每天攝取維生素C對於身體健康至關重要，因為我們的身體無法自己產生維生素C。」

▲▼免疫力,食材,新冠肺炎,COVID-19。（圖／PEXELS）

2.花椰菜

Sarin博士分享：「花椰菜具有抗氧化功能，且含有維生素C及維生素E，可以幫助抵抗細菌和病毒。」根據《美國人飲食指南》，維生素C是多數人飲食中攝取不足的一種營養，Sarin說：「要充分利用這種功能強大的蔬菜。」

3.鷹嘴豆 鷹嘴豆含有大量蛋白質，這是一種由氨基酸組成的營養素，有助於人體生長和組織修復。營養學家兼營養食譜網站Healthier Taste的創始人艾米莉・旺德（Emily Wunder）表示：「鷹嘴豆富含鋅，可幫助免疫系統控制和調節免疫反應。」

4.草莓

Wunder表示，維生素C對增強免疫系統非常有用，可以幫助保護細胞免受自由基的損害。Wunder也建議可以將切碎的草莓添加到優格或燕麥片中，或在全麥吐司上放上草莓及花生醬食用。

5.大蒜

Sarin表示：「大蒜充滿風味，還具降低血壓和降低心臟病風險等益處。」大蒜已被證實可以預防普通感冒。2001年發表於《治療進展》上的一項研究中顯示，服用大蒜補充劑的受試者罹患感冒的機率較低，且罹患感冒後恢復得比服用安慰劑的受試者更快。Sarin建議每天食用2～3瓣。

6.蘑菇

2018年的研究發現，以蘑菇作為維生素D的攝取，可以幫助增加鈣質吸收，對骨骼健康有益，並可預防部分癌症和呼吸道疾病。Wunder表示：「雖然日光照射是維生素D的最佳來源，但也可以由某些食物（包括蘑菇）來獲取。」

7.菠菜

Sarin表示菠菜含有豐富的維生素C和抗氧化劑，可幫助保護免疫細胞不受環境破壞。此外，菠菜還含β-胡蘿蔔素，是維生素A的主要飲食來源，而維生素A正是免疫功能的重要組成成分。 

8.優格

優格是攝取益生菌的重要來源，Sarin表示，益生菌可以幫助促進腸道和免疫系統健康，近期研究還發現益生菌可以有效抵抗一般感冒和呼吸道感染。

9.葵花籽

Wunder分享，葵花籽含有豐富的維生素E，可作為抗氧化劑，且有助於增強免疫系統。根據美國國立衛生研究院（NIH）的數據，1盎司的乾烤葵花籽可以提供每日近所需維生素E的49%。

ET快訊
羅志祥揪妹開趴！　周揚青曬美照「吐10字」發聲了
譚德塞推文關心英相強生　網狂轟：怎沒被開除還在演戲？
罷韓二階門檻過關！有效連署37.7萬份　預計投票日出爐
快訊／轎車墜屏東雙園大橋！　1人拋飛車外躺沙洲
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

慢性病患得新冠肺炎、流感易重症　醫師教5點自我防護

台大要求師生4/8起上課、實驗室均須戴口罩　沒帶可借…一週需還全新

清明連假萬人湧入阿里山　觸發國家級警報防成疫情破口...園區大消毒

染疫4歲童幼兒園　居家隔離師生「7人出現症狀」接受採檢

日進入緊急狀態！他曝「東京病例關鍵」爆炸狂走　網勸別笑：台灣也GG

最怕空氣突然安靜…12星座沉默原因揭曉　獅子在忙別來煩、魔羯正常發揮

吃對東西增強免疫力！醫生推薦9種健康食材　現在就手刀掃進購物車！

「救義大利」捐款1.5億！呂若瑟神父「喊停」　多出3千萬退還或幫助他人

自「煮」防疫最安心！　在家下廚吃得健康有撇步

財運爆棚！生肖「蛇」財從天降、生肖「豬」受財神眷顧

新竹最豪華懶人露營一泊4食！頂級和牛、獨立衛浴超享受～

《青你2》劉雨昕popping、賣萌都可以　中性外表受爭議：我要做自己！

網紅彥婷「交往7年半」男友下跪求婚　感動落淚喊：我願意願意！

在家找樂子...玩超ㄎ一ㄤ角色扮演 網紅翻唱迪士尼經典曲變「防疫歌」

閃瞎！網紅情侶愛情長跑7年193天 男友驚喜求婚...她秒落淚：我願意

驚喜替媽慶生...媽感動：沒給什麼　他暖心回：有！你把我生下來呀❤

有夠落漆！橘貓給同伴哈氣下馬威 想逃跑「爪子勾住」２喵互看超尷尬

祐榮VS.旻浩VS.認哥三版《Heartbeat》　趙權穿「19cm沒後跟」高跟鞋熱舞！

《青你2》Ella神模仿女學員歌聲 全場超驚訝：好像喔！！

老司機嬤跟孫女玩四字台語接龍　狂講超母湯詞語...網：完全笑噴

台大要求師生4/8起上課、實驗室均須戴口罩　沒帶可借…一週需還全新

清明連假萬人湧入阿里山　觸發國家級警報防成疫情破口...園區大消毒

染疫4歲童幼兒園　居家隔離師生「7人出現症狀」接受採檢

日進入緊急狀態！他曝「東京病例關鍵」爆炸狂走　網勸別笑：台灣也GG

最怕空氣突然安靜…12星座沉默原因揭曉　獅子在忙別來煩、魔羯正常發揮

吃對東西增強免疫力！醫生推薦9種健康食材　現在就手刀掃進購物車！

「救義大利」捐款1.5億！呂若瑟神父「喊停」　多出3千萬退還或幫助他人

自「煮」防疫最安心！　在家下廚吃得健康有撇步

財運爆棚！生肖「蛇」財從天降、生肖「豬」受財神眷顧

憂連假後疫情爆炸！媽替孩請假「充實自學課表曝」　網見亮點笑：這才是重點

疫情下全球掀金融業股利停發潮？　金管會：不跟進

中國排外情緒上升？陸外交部：反對一切形式的歧視和偏見

華西街房東新花招　低店租加送行銷方案！官網、粉專全都送

中職／猿隊開季帶9投手　重用左投林逸翔、劉昱言

越窮感染肺炎機率越高　西班牙貧困區比富裕區嚴重7倍

海豚直升機墜小港機場！白煙狂冒嚇壞人...隊長曝「重摔原因」：非天候因素

GAP宣布停止生產秋季商品　為緩解疫情不惜採嚴厲手段

高級救護技術員陳進嘉　高中中央警察大學消佐班

央行3月外匯存底4,803.85億美元　續創新高

「以為同業搶客」衝上去爆打　台南轉運站鬥毆案3嫌送辦

郭雪芙頒獎尷尬20秒才念！　 爆「不會念英文」真相曝光

生活熱門新聞

家長否認連假出遊！開課竟一半學生舉手

「不少民眾開始出國旅遊」醫預言曝：輕忽這場世紀大災難

5歲男童肺炎「收治負壓病房」　指揮中心回應了

南韓超市驚見「賣整盒醫療口罩」

黃光芹逆時中質疑：為何少那一片

下波鋒面接力雨不停！一張圖看一周天氣

墾丁歸零陳時中道歉！急診暴增：去過景點

曙光！長庚找到新冠病毒「關鍵抗體」

影／桃園居家檢疫男叫外送　2度下樓取餐恐挨罰

連假爽玩墾丁…收假出現症狀衝急診

抗煞不慎染病！護理師失去嗅覺17年

今晨13.8度雨區曝　下波「全台變天鋒面」報到時間出爐

快訊／新冠肺炎增3例「全境外移入」

高雄為何0本土感染？　網曝「2關鍵原因」

更多熱門

相關新聞

橘子工坊提供「制菌靈清潔噴霧」守護民眾健康

橘子工坊提供「制菌靈清潔噴霧」守護民眾健康

為了幫助更多民眾遠離病毒威脅，橘子工坊與東京都物業管理機構合作，由橘子工坊提供2000桶新上市產品橘子工坊制菌靈3500g，予東京都物業經管社區客戶分裝使用。總計共嘉惠約1千個社區、超過10萬戶客戶，讓社區居民們能藉由居家環境的消毒，擁有安心的生活品質。

「救義大利」捐款1.5億！多出3千萬退還或幫助他人

「救義大利」捐款1.5億！多出3千萬退還或幫助他人

兒子確診新冠肺炎「爸爸被送醫院」　

兒子確診新冠肺炎「爸爸被送醫院」　

惡意軟體假借「新冠肺炎」之名　Palo Alto Networks警示：小心釣魚連結

惡意軟體假借「新冠肺炎」之名　Palo Alto Networks警示：小心釣魚連結

雲南動物園遭爆「釣老虎」一次200元　園方回應：沒有跳上來過

雲南動物園遭爆「釣老虎」一次200元　園方回應：沒有跳上來過

關鍵字：

免疫力食材新冠肺炎COVID-19

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

羅志祥宜蘭「私約20個大胸妹」開趴！鴛鴦戲水狂歡片外洩

家長否認連假出遊！開課竟一半學生舉手

快訊／男神蘇志燮結婚了！

超甜女友「每晚都要」高中生累爆

「不少民眾開始出國旅遊」醫預言曝：輕忽這場世紀大災難

5歲男童肺炎「收治負壓病房」　指揮中心回應了

拳王19歲女兒「怒捅小三」吃牢飯

即／英國首相強生被送入加護病房

30K女會計A走公司1億　4年買10幢房

陳喬恩41歲生日收41個禮物！

2嫩妹高鐵摘口罩吃飯！男子氣炸動手

南韓超市驚見「賣整盒醫療口罩」

66萬訂閱網紅竊盜判刑　收入意外曝光

接客被逮！E級陸妹：想成為台灣媳婦

更／川普：強生進ICU代表情況很嚴重

更多

最夯影音

更多
新竹最豪華懶人露營一泊4食！頂級和牛、獨立衛浴超享受～

新竹最豪華懶人露營一泊4食！頂級和牛、獨立衛浴超享受～
《青你2》劉雨昕popping、賣萌都可以　中性外表受爭議：我要做自己！

《青你2》劉雨昕popping、賣萌都可以　中性外表受爭議：我要做自己！

網紅彥婷「交往7年半」男友下跪求婚　感動落淚喊：我願意願意！

網紅彥婷「交往7年半」男友下跪求婚　感動落淚喊：我願意願意！

在家找樂子...玩超ㄎ一ㄤ角色扮演 網紅翻唱迪士尼經典曲變「防疫歌」

在家找樂子...玩超ㄎ一ㄤ角色扮演 網紅翻唱迪士尼經典曲變「防疫歌」

閃瞎！網紅情侶愛情長跑7年193天 男友驚喜求婚...她秒落淚：我願意

閃瞎！網紅情侶愛情長跑7年193天 男友驚喜求婚...她秒落淚：我願意

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面