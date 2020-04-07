吃對東西增強免疫力！醫生推薦9種健康食材　現在就手刀掃進購物車！

▲健康是「吃」出來的，吃對食材增強免疫力。（圖／翻攝自PEXELS，下同）



記者張惠媛／綜合報導

國際間新冠肺炎（COVID-19）病例持續增加，人人都採取日常預防措施，像是勤洗手、保持社交距離、適度鍛煉身體、保有充足睡眠⋯⋯等，以增強免疫力、降低感染疾病的風險；除此之外，維持健康的飲食習慣也有助於增強免疫系統，雖然目前有研究指出哪些食物有助於對抗新冠肺炎，不過根據過去的研究，醫生確實發現某些食物能改善身體健康狀況、增強身體抵抗病毒的能力。

cnbc《Make It》就整理了幾種可增強免疫系統的食材，下次去補貨的時候，不要放過這9種食材，一看到就手刀掃進購物車！

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1.紅甜椒

紅甜椒是一種富含維生素C的蔬果。根據美國農業部統計，一杯切碎的紅甜椒裡面，維生素C含量約為每日攝取量的211％。

美國國立衛生研究院（National Institutes of Health）於2017年發布的研究指出，維生素C有助於免疫系統防禦功能，並可降低呼吸道感染的風險。

EHE Health的內科醫師Seema Sarin表示：「每天攝取維生素C對於身體健康至關重要，因為我們的身體無法自己產生維生素C。」

2.花椰菜

Sarin博士分享：「花椰菜具有抗氧化功能，且含有維生素C及維生素E，可以幫助抵抗細菌和病毒。」根據《美國人飲食指南》，維生素C是多數人飲食中攝取不足的一種營養，Sarin說：「要充分利用這種功能強大的蔬菜。」

3.鷹嘴豆 鷹嘴豆含有大量蛋白質，這是一種由氨基酸組成的營養素，有助於人體生長和組織修復。營養學家兼營養食譜網站Healthier Taste的創始人艾米莉・旺德（Emily Wunder）表示：「鷹嘴豆富含鋅，可幫助免疫系統控制和調節免疫反應。」

4.草莓

Wunder表示，維生素C對增強免疫系統非常有用，可以幫助保護細胞免受自由基的損害。Wunder也建議可以將切碎的草莓添加到優格或燕麥片中，或在全麥吐司上放上草莓及花生醬食用。

5.大蒜

Sarin表示：「大蒜充滿風味，還具降低血壓和降低心臟病風險等益處。」大蒜已被證實可以預防普通感冒。2001年發表於《治療進展》上的一項研究中顯示，服用大蒜補充劑的受試者罹患感冒的機率較低，且罹患感冒後恢復得比服用安慰劑的受試者更快。Sarin建議每天食用2～3瓣。

6.蘑菇

2018年的研究發現，以蘑菇作為維生素D的攝取，可以幫助增加鈣質吸收，對骨骼健康有益，並可預防部分癌症和呼吸道疾病。Wunder表示：「雖然日光照射是維生素D的最佳來源，但也可以由某些食物（包括蘑菇）來獲取。」

7.菠菜

Sarin表示菠菜含有豐富的維生素C和抗氧化劑，可幫助保護免疫細胞不受環境破壞。此外，菠菜還含β-胡蘿蔔素，是維生素A的主要飲食來源，而維生素A正是免疫功能的重要組成成分。

8.優格

優格是攝取益生菌的重要來源，Sarin表示，益生菌可以幫助促進腸道和免疫系統健康，近期研究還發現益生菌可以有效抵抗一般感冒和呼吸道感染。

9.葵花籽

Wunder分享，葵花籽含有豐富的維生素E，可作為抗氧化劑，且有助於增強免疫系統。根據美國國立衛生研究院（NIH）的數據，1盎司的乾烤葵花籽可以提供每日近所需維生素E的49%。