服勤更增效率又環保　台南市消防局再添購64台智慧電動機車

▲台南市消防局再添購64台智慧電動機車，並舉辦電動機車啟用儀式，共同對抗空汙、保衛市民健康的決心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局7日舉辦「電動機車啟用儀式」，這次一共添購64台宏佳騰Ai-1 Sport及睿能Gogoro3智慧電車，未來將投入消防勤務使用，以展現與市府共同對抗空汙、保衛市民健康的決心。

台南市長黃偉哲表示，「希望家園－改善空污、綠色運輸」一直是台南市的重要市政主軸之一，市府自2014年開始，便啟動了跨局處的「亮麗晴空」管制空污計畫，2019年更升級為「亮麗晴空PLUS」的進階版，除了稽查各種汙染源外，更積極研擬各種創新作為、促進能源智慧轉型，以期能「根治」空氣汙染問題。另在PM2.5的汙染源中，移動源（來自汽機車排放的廢氣）占的比例達到30％以上，比一般民眾可能認知的工業汙染源都來的多。因此，本次添購以環保綠能作為動力的智慧電動機車，希望在為消防人員服勤代步建立堅強後盾同時。也能為降低城市空污，減少碳排放做出更實際的行動。

消防局長李明峯表示，智慧電動機車動力表現佳，且搭載整合創新科技的智慧儀表系統，擁有導航、來電及行事曆通知，不僅可以協助值勤人員迅速抵達現場，更不會錯過任何重要聯繫資訊。此外，智慧電動機車能主動偵測殘電不足，一鍵導航前往最近的Gogoro Network換電站，6秒就能輕鬆換電，在機動性上絕不輸給一般加油機車。

近年來，關於地球環境如何永續經營的課題已是刻不容緩，消防局作為市府底下的1級機關，希望能「以身作則」、將目標轉化為實際行動，務實地改善市內空氣品質，打造可放心深呼吸的城市。

►75%酒精的乾洗手來啦！