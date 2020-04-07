從名畫和文本之間故事行銷　台南光華多媒體設計科主題展登場

▲台南光華多媒體設計科主題展登場，整合學生創意思考、執行製作、合作學習、表達藝術美感能力，展現「閱讀素養」和「美感教育」的學習成果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市光華高中多媒體設計科師生結合國語文學、設計、美術等課程，將世界名畫融入中國文學，也將書籍文本精華製成小劇場，整合學生創意思考、執行製作、合作學習、表達藝術美感能力，展現「閱讀素養」和「美感教育」的學習成果。





光華多媒體設計科有兩班，其中多一仁以「明話-名畫」作品展，讓世界名畫嘗試以各種媒材運用呈現立體且生動的實作。學生莊諺旼引用長歌行漢樂府中的「陽春布德澤，萬物生光輝」來呼應印象派秀拉的「大碗島的星期天下午」，期許同學們在這萬物生輝的青春年少，珍惜時光、把握當下。楊宗頤則以李白「行路難」中的「乘風破浪會有時，直掛雲帆濟滄海」來呼應葛飾北齋浮世繪的「神奈川沖浪裏」鼓勵同學坦然面對重重關卡，活出自己的精彩。

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另一班為動漫國際特色班，多一義學生則以「畫書魂」為特色主題，以漫畫文本為主，透過不同面向的創意表現及對材料的運用，將書中場景角色繪製為小劇場，讓作品不侷限於單純平面繪製，反而是立體呈現，揮灑年輕人的創意空間，有助於從2D到3D繪製的專業學習。多一義林湘穎、許芷瑄、蔡宛芊、盧依靜等四人以「你們男生打遊戲好厲害哦」小說為範本，將書中經典咖啡屋透過想像呈現在觀眾面前，由於咖啡屋製作精美、搭配內外設施顯得栩栩如生，令人嘆為觀止。





除了動手操作完成實作品之外，各組運用口語表達來陳述經過閱讀之後的感動和設計劇場的理念，是整個展場的壓軸。多媒體設計科主任許馨尹表示：透過閱讀融入設計執行製作的理念，不但具有人文素養，也使得作品更貼近地氣。而口語表達的訓練，則是希望學生能將創意思考有組織性的整合陳述，學習運用故事行銷來貼近人心，為設計生涯創造平凡中的美好風景。

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