放眼混合實境戰場！　微軟聘請前蘋果5G負責人擔任副總裁

▲微軟。（圖／路透）

記者謝仁傑／綜合報導

蘋果前5G數據機負責人卡瓦列羅（Rubén Caballero）正式加入微軟，擔任微軟公司副總裁。Caballero 正在開發 HoloLens 混合實境（MR）耳機等硬體，這顯示了微軟對於混合實境產品組合的企圖心。

Caballero 在2005年加入蘋果，並於2019年年初離開，原因是蘋果公司在數據機計劃上發生了變化；上個月他加入了前蘋果員工創立的神秘科技公司「Humane」擔任技術顧問。據《彭博社》報導，微軟延攬他來擔任副總裁，負責混合現實硬體和 AI 技術，該公司也確認了這一消息，對於欲發展混合實境的微軟而言，這是一個相當重要的人事聘用。

而蘋果也正在提高自己的擴增實境（AR）技術，傳聞中的 iPhone 12 Pro 將採用全新的「LiDAR」光學雷達掃描儀。科技外媒《9TO5Mac》曾報導，蘋果公司正在為 iOS 14 開發擴增實境的應用程式。

Caballero 現在仍擔任「Humane」的技術顧問，這間科技公司成立了十年，卻相當神秘，延攬了許多前蘋果員工，但目前從事的計劃依然對外界保持沉默。。



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