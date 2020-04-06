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間諜軟體公司NSO指稱臉書嘗試購買監控用戶工具　Facebook反駁

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▲▼馬克·祖克柏 Mark Zuckerberg。（圖／路透社）

▲臉書執行長 馬克·祖克柏(Mark Zuckerberg)。（圖／路透社）

記者謝仁傑／綜合報導

臉書旗下的WhatsApp去年控告以色列間諜軟體公司NSO，協助多個國家入侵用戶手機，目前官司還在訴訟中，外媒報導，NSO提交的特別法庭文件提及Facebook曾 試圖向NSO Group 購買軟體工具，可監視部分用戶。但臉書反擊NSO做不正確的陳述，意圖轉移焦點。

根據《Motherboard》報導，NSO集團執行長 Shalev Hulio 聲明，兩名 Facebook 代表於2017年10月與 NSO 接觸，並要求購買使用 Pegasus 某些功能的權力。」文件顯示，Facebook 對遠程入侵手機的駭客工具不感興趣，而偏向有效地監控已安裝 Onavo 的用戶。

報導指出，Facebook 認為 Pegasus 在收集 iPhone 和 iPad 用戶數據方面，非常具有優勢，因為蘋果的設備比 Android 的設備更難以破解。

▲▼圖庫386,監控。（圖／TechCrunch）

▲臉書不斷遭到質疑監控用戶。（圖／TechCrunch）

報導指出，儘管 NSO 拒絕將 Pegasus 出售給 Facebook，但在誤以為其應用在VPN的情況下，在2018年初構建並啟動了不帶 Pegasus 的 Onavo 作為間諜軟體工具。

不過，臉書發言人反擊，NSO試圖轉移六個月前Facebook和WhatsApp在法庭上提交的事實，是為避免責任而嘗試包括對間諜軟件的不正確陳述，臉書期待在法庭上尋求NSO對他們的行為負責。

蘋果於2018年8月從 App Store 中刪除了 Onavo Protect；2019年，Facebook 將其重新包裝為「研究應用程序」，試圖透過付費給青少年，以將其加載到他們的設備上。

Facebook 最終於2019年2月完全關閉了Onavo。


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