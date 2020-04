爆料達人：新款MacBook Pro最快下個月上市　螢幕可能加大為14吋

▲13吋MacBook Pro有望在下個月問世。(圖/翻攝自推特/@jon_prosser)

記者陳心怡/外電報導

根據《macrumors》報導,著名爆料達人Jon Prosser透露,蘋果將於5月發佈一款代號為J223的新款MacBook Pro。

Jon Prosser透露,這款全新MacBook Pro將採用類似16吋MacBook Pro的設計,螢幕會升級為14吋,同時搭載英特爾第十代Ice Lake處理器,並回歸巧控鍵盤(Magic Keyboard)。

天風國際分析師郭明琪曾預測,蘋果會在2020年第二季發佈採用剪刀式鍵盤的MacBook Pro和MacBook Air。在上個月,全新MacBook Air已經發佈,重回剪刀式巧控鍵盤。目前,MacBook產品線只剩下13吋型號沒有升級,仍在販售的13 吋MacBook Pro依然採用蝶式鍵盤設計。

蝶式鍵盤其實問題很多,在長時間使用後可能會出現按鍵無反應等問題,這使蘋果在2018年啟動全球免費維修計劃。蘋果透過在16吋MacBook Pro和13吋MacBook Air上的全新Magic Keyboard恢復到剪刀式鍵盤,解決了這一問題。

如果Jon Prosser的最新訊息是準確的,那麼蘋果全系列筆電都將採用剪刀式鍵盤。

If everything goes well...



New 13” MacBook Pro (codename J223) coming next month. pic.twitter.com/2LGXy6w9Ya