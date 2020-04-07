爆料達人：新款MacBook Pro最快下個月上市　螢幕可能加大為14吋

▲13吋MacBook Pro有望在下個月問世。（圖／翻攝自推特／@jon_prosser）

記者陳心怡／外電報導

根據《macrumors》報導，著名爆料達人Jon Prosser透露，蘋果將於5月發佈一款代號為J223的新款MacBook Pro。

Jon Prosser透露，這款全新MacBook Pro將採用類似16吋MacBook Pro的設計，螢幕會升級為14吋，同時搭載英特爾第十代Ice Lake處理器，並回歸巧控鍵盤（Magic Keyboard）。

天風國際分析師郭明琪曾預測，蘋果會在2020年第二季發佈採用剪刀式鍵盤的MacBook Pro和MacBook Air。在上個月，全新MacBook Air已經發佈，重回剪刀式巧控鍵盤。目前，MacBook產品線只剩下13吋型號沒有升級，仍在販售的13 吋MacBook Pro依然採用蝶式鍵盤設計。

蝶式鍵盤其實問題很多，在長時間使用後可能會出現按鍵無反應等問題，這使蘋果在2018年啟動全球免費維修計劃。蘋果透過在16吋MacBook Pro和13吋MacBook Air上的全新Magic Keyboard恢復到剪刀式鍵盤，解決了這一問題。

如果Jon Prosser的最新訊息是準確的，那麼蘋果全系列筆電都將採用剪刀式鍵盤。