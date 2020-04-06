蘋果收購AI新創公司Voysis！讓Siri更懂人話　另傳要再斥資30億收購NextVR

▲蘋果收購新創AI公司以增強Siri功能。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳心怡／外電報導

蘋果上周才剛宣布收購天氣服務應用程式Dark Sky，時隔不到一個禮拜，蘋果又宣布收購了另一家位於愛爾蘭都柏林的AI新創公司Voysis，目的是改善語音助理Siri功能。

根據《彭博社》報導，Voysis公司專注於語音識別，曾致力於改進線上購物應用中的語音助理，讓軟體能夠更容易解讀用戶請求。Voysis平台允許客戶透過一些簡單的短語來磨練搜索要求，購物者可以使用語音找到他們想要的東西。

這家因收購現已停業的網站表示，該技術利用客戶數據庫與AI工具深度理解產品、服務和詞彙的具體情況，使用戶體驗能更容易、更快、更直觀。

據了解，蘋果可能會利用Voysis的技術來提高Siri對自然語言的理解能力，或者將Voysis平台提供給開發者，以改善Siri與應用的合作方式。

蘋果目前未透露收購的財務細節，近年來，蘋果陸續收購了多家AI新創公司，像是Turi、Xnor.ai、VocalIQ、臉部辨識技術公司Emotient等，主要用來改善Siri和其他AI相關產品。

除了收購Voysis之外，根據《9to5Mac》報導，現在還有另一筆交易正在進行中，據說蘋果準備斥資1億美元收購NextVR。

NextVR可與各種虛擬實境裝置配合使用，包括HTC、PlayStation、Oculus、Microsoft和Lenovo製造的裝置。借助NextVR，用戶可以將自己放在NBA遊戲的現場或是在音樂會的前排或其他活動的後台。

NextVR公司擁有40多項專利，其中包括一些增強VR的專利；使用該技術，NextVR可為VR裝置提供高質量的體育和音樂賽事。有傳言說，一家正在招聘NextVR工程師的公司屬於蘋果，但這兩家公司都未對此謠言發表評論。