比爾蓋茲帶頭抗疫！　投資數十億美元建廠研發7種新冠疫苗

▲微軟聯合創辦人比爾·蓋茲（Bill Gates）。（圖／路透）

記者謝仁傑／綜合報導

微軟聯合創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）近日表示，他的基金會（Bill & Melinda Gates Foundation）將投資數十億美元建立新工廠，針對七種新冠病毒（COVID-19）疫苗進行研發，「這是一項艱鉅的任務，但這是我們必須前往的方向。」

本身也是大慈善家的比爾蓋茲透露，「最終至多只能選擇發展其中兩種疫苗，但他們將同時為研發七種疫苗的工廠提供資助。儘管最終不一定能夠對疫情抑制起作用，但人類沒有時間再浪費了。」他向電視節目《The Daily Show》透露，這可能浪費數十億美元，但若可以防止助疫情，對於經濟上和生命上受到的損失，都是值得的。

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另外，《Business Insider》報導，蓋茲表示在18個月的時間內，將會同時測試疫苗和提高生產能力，對於全世界社交距離和居家隔離的措施必須持續進行，直到世界上出現了可以抵抗的疫苗。他表示，「這是一項艱鉅的任務，但這是我們必須前往的方向。」

根據約翰·霍普金斯大學（Johns Hopkins University）數據顯示，全球新冠病毒病例數突破 120萬，死亡人數也逼近7萬人。就表面的數據上看來，美國疫情嚴重居全球之首，確診病例共計337,620例，有9,643人死亡。

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