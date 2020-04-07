防疫口罩多一層新冠肺炎不來找　宜市林智勇捐出520組口罩套

▲▼宜蘭市民代表會主席林智勇，7日捐出520組口罩套，保護防疫第一線的宜市里鄰長們。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭市里鄰長為第一線民政人員，為推展市政里鄰長們需要在基層與民眾長時間且近距離地接觸，在新冠肺炎疫情持續蔓延的現在，宜蘭市民代表會主席林智勇助防疫，7日捐出520組口罩套，以體貼及保護宜市里鄰長為推展民政工作的辛勞及付出。

7日捐出520組口罩套給宜市里鄰長的宜蘭市民代表會主席林智勇說，新冠肺炎疫情蔓延，目前口罩一罩難求，在口罩套上口罩套可以水洗且重覆使用，能延長口罩使用壽命，他希望能增加里鄰長健康保護力，在防疫口罩上多一層防護，讓新冠肺炎不來找。

宜蘭市長江聰淵說，感謝林智勇關心里鄰長的健康，讓里鄰長的口罩效期延長。這次民政系體中里長及里幹事擔任防疫重要的角色，需負責居家檢疫的工作，工作包含送居家檢疫通知書、防疫手機、檢疫安心包到居家檢疫的個案家裏，甚至居家檢疫關懷個案手機告警簡訊告警時，也要陪同警察人員至個案家確認個案是否離家，在抗疫期間工作可以說是十分的辛勞，希望林智勇捐贈的這些口罩讓大家能安心抗疫，順利渡過這次新冠肺炎疫情。

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