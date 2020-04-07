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世界最大口徑203MM可發射核彈！　俄製2S7M自走榴彈砲完成現代化升級

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▲俄製2S7M自走榴彈砲擁有世界最大203MM口徑。（圖／翻攝俄羅斯國防部）

▲俄製2S7M自走榴彈砲擁有世界最大203MM口徑。（圖／翻攝俄羅斯國防部）

記者魏有德／綜合報導

俄羅斯自製2S7M自走榴彈砲於1975年開始服役，距今已將近45年，不過，俄羅斯軍方仍持續對這門世界口徑最大的榴彈砲進行升級，以符合現代戰爭需求。據悉，2S7M自走榴彈砲進行了變速箱、分配裝置和電源設備的更換及監測、對講設備和無線電的更新，此外，還將進口零件替換為俄國產零件。

▲俄羅斯官方釋出的2S7自走榴彈砲演示畫面。（圖／翻攝俄陸軍宣傳片）

▲俄羅斯官方釋出的2S7自走榴彈砲演示畫面。（圖／翻攝俄陸軍宣傳片）

《俄羅斯衛星社》報導，俄羅斯技術集團下屬烏拉爾車輛廠透露，2S7M「馬爾卡」自走榴彈砲已完成現代化改裝，首輛樣車準備交付部隊，接下來已準備好批量改裝2S7M自走榴彈砲。

烏拉爾車輛廠相關人士透露，改裝測試期間，檢測了機動性和行駛裝置、發動機和變速箱的運行可靠性，同時，裝彈裝置的運行可靠性以及2A44火炮和火力控制系統的強度也通過測試。 

▲▼2S7自走砲。（圖／翻攝俄羅斯國防部）

▲2S7自走榴彈砲。（圖／翻攝俄羅斯國防部）

據了解，2S7M「馬爾卡」是2S7「芍藥」自走榴彈砲的改進版本，為目前現役自走榴彈砲中口徑最大的。它的主炮採用2A44型59倍徑203MM榴彈炮，可以發射極具殺傷力和破壞性的爆破彈與火箭彈，然而，令外界最為忌憚的是，其最大的優勢是可以使用混凝土爆破彈、化學炸彈以及發射核彈。

2S7M「馬爾卡」自走榴彈炮具有體積大、射程遠的特點，不過，它的射速相對較慢、三防能力不佳也同時為人詬病，儘管位於前艙的駕駛和指揮位置擁有完全的保護，但整個系統共需14名標準操作人員，其中7人乘坐主戰車，其餘人員乘坐隨同輔助車，暴露過多的空間，也意味著他們對核生化武器防護能力較差。

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