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你各位有聞到嗎！駐韓美軍發明「克難版快篩」　進軍營先通過醋味測試

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▲▼駐韓美軍用「聞醋」當克難快篩。（圖／取自USAG Daegu粉絲專頁）

▲駐韓美軍用「聞醋」當克難快篩。（圖／取自USAG Daegu粉絲專頁）

記者林彥臣／綜合報導

從中國武漢爆發的新冠肺炎（COVID-19）肆虐全球，為了避免造成戰力受損，軍中的進出管制更是一個重要課題，駐韓美軍現在發明了一種「克難版快篩」就是利用感染新冠肺炎的病患可能會出現喪失嗅覺與味覺的症狀，所以進入軍營的人士必須先通過聞醋味的測試，作為管制人員進出的標準之一。

根據俄羅斯媒體《衛星通訊社》報導，疫情重災區大邱的駐韓美軍人員，現在要求進入營區洽公的人員，必須先通過嗅覺測驗，測驗進入的人員是否聞得到蘋果醋的氣味，他們依照確診病患失去味覺與嗅覺的描述，當作是篩檢的依據。

大邱駐韓美軍在推特上發文指出，「沃克營（Camp Walker）的4號入口處，我們將實施新的進出管制，進入的人員將進行隨機氣味測試，在門口會將棉花棒交給每個人，測驗後會立即丟棄。」

該基地補充，最新的研究表示，在新冠肺炎輕症患者當中，其中有30%出現失去味覺的症狀，然而在所有的新冠肺炎病患中，失去味覺症狀的比例超過65%，其他症狀還包括發燒、乾咳、呼吸困難。

駐韓美軍（USFK）的一位發言人告訴《新聞周刊》（Newsweek），測試於4月3日開始，並且採用了其他的門禁管制，包括非接觸式體溫檢查以及不斷更新的最新問題評估問卷。

上週，英國倫敦國王學院（KCL）研究人員進行的一項初步研究發現，在其他機構的跟踪下，味覺和嗅覺的喪失可能是該病毒的重要預測因子。該論文有待同行評審，發現在新冠肺炎檢測呈陽性的579人中，有59％失去了嗅覺和味覺。

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