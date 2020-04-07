美軍第18艘「維吉尼亞級」核動力潛艦登場　德拉瓦號正式服役

▲「維吉尼亞級」核動力攻擊潛艦「德拉瓦號」（USS Delaware, SSN-791）正式服役。（圖／翻攝自維基百科）



記者林彥臣／綜合報導

美軍排水量達到7800噸、第18艘「維吉尼亞級」核動力攻擊潛艦「德拉瓦號」（USS Delaware, SSN-791）於4日正式服役，不過因為受到新冠肺炎（COVID-19）疫情的影響，限制群聚性的集會，所以交接儀式相當低調。

根據外交家雜誌（The Diplomat）報導，海軍的聲明指出，儘管出於公共衛生安全的考量取消了交接儀式，但還是在德拉瓦州威明頓港，完成了交接的行政程序，並讓德拉瓦號開始運作，未來會再找機會補辦小型的成軍儀式，預定只開放該艦贊助人（sponsor）美國前副總統拜登夫人吉兒．拜登、該艦官兵、部分參與造艦人員與海軍官員參與。

根據俄羅斯媒體《衛星通訊社》報導，「維吉尼亞級」攻擊潛艦為美國海軍第四代多功能核動力潛艦，主要應用於對潛艦作戰以及襲擊水上目標，另外也執行偵察和佈雷等特別任務，目前還有6艘「維吉尼亞級」正在建造中，此外還有4個訂單，德拉瓦號是「維吉尼亞級」Block III型攻擊核潛艦的最後一艘，隨後將建造的是升級版Block IV型。

「維吉尼亞級」Block III型潛艦主要裝備有2個新型的MAC六聯裝圓柱式垂直發射裝置（VPT），每個載荷發射管都能發射6枚「戰斧巡弋飛彈」，核反應爐可連續運作30年無需更換核燃料，其中光是反應爐的造價就27億美元（折合新台幣815億）。

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