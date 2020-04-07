反衛星武器成為現實威脅　美媒爆：中國「SC-19反衛星飛彈」就是東風-21C

▲美媒《大眾機械》認為，東風-21C飛彈就是SC-19反衛星飛彈。（圖／翻攝自央視）

記者林彥臣／綜合報導

反衛星武器正在成為現實威脅，美國，俄羅斯和中國都在追求反衛星武器，甚至已經某種程度上已具備部署反衛星武器的能力，但是反衛星武器不僅僅是在戰場上削弱對手能力的手段，也對平民對於太空科技的利用造成威脅。

根據美國大眾科學與技術雜誌《大眾機械》（Popular Mechanics）報導，有兩份分別來自戰略和國際問題研究中心（Center for Strategic and International Studies）與安全世界基金會（The Secure World Foundation）針對反衛星武器的統計數據指出，這些武器不僅可以用來消滅軍事衛星，也可以用來消滅民用衛星，從而導致電視訊號到定位系統在內所有用到衛星的事物遭到破壞。

▲反衛星武器對於民用衛星也造成重大威脅。（圖／達志影像／美聯社）



根據CSIS和SWF的說法，俄羅斯在反衛星武器上投入了大量時間和精力，代號14A042（Nudol）的反衛星飛彈，是從反彈道飛彈系統改造而來，並且具備有限度的反衛星能力，目前已經完成了7次試射。

同時，俄羅斯正在投資更靠近地球的反衛星能力，部署之後可以干擾衛星與地面用戶之間的數據流。CSIS注意到，有些報告指出，在俄羅斯或者敘利亞的俄羅斯部隊附近，出現GPS訊號受到干染的情況，造成戰機或制導性武器很難快速判斷正確的位置，這種干擾未來可能進一步阻止用戶完全無法獲得任何數據，或發出虛假的訊號欺騙位置所在。

SWF的研究則認為，中國研究的反衛星武器至少3種，據信至少有一個SC-19系統已經可以運作，SC-19已經進行了5次試射，它是從東風-21C中程飛彈系統衍生而來，其技術是從地對空飛彈系統為基礎移植而來。SWF還指出，美國國防情報局認為，中國將在2020年結束之前，開發出陸基反衛星雷射武器系統。

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