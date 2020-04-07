美海軍部長向羅斯福號船員廣播：前艦長「太愚蠢」你們沒必要喜歡他

▲莫德利在昨天船員致詞中表示「克勞齊太愚蠢」。（圖／翻攝自推特／@SECNAV）

實習記者崔子柔／綜合報導

美軍核動力航空母艦「羅斯福號」（USS Theodore Roosevelt）確診數增加到173人，美國代理海軍部長莫德利（Thomas Modly）昨日上午透過羅斯福號上的廣播向船員喊話，表示艦長克勞齊上校（Capt. Brett Crozier）的行為相當愚蠢，引起水兵一陣反彈，廣播內容曝光後也讓網友相當不能理解，莫德利隨後在晚間公開道歉。

綜合外媒報導，莫德利先前向船員表示，「你們的前指揮官不知道是太天真還是太愚蠢，或故意向媒體透露消息，對我來說這就是對忠誠度的背叛。」船員聽到這些內容就鼓譟了起來，甚至有人喊出「What the f**k」，莫德利接著說，「我知道你們喜歡他，但沒必要，你們的前船長故意透露關於你們身分的重要訊息，引起大眾對羅斯福號的關注。」

▲克勞齊5日確診新冠肺炎。（圖／路透）

因為引起巨大反彈，莫德利昨日晚間便公開向海軍及克勞齊道歉，「我們一直非常謹慎地選擇航母的艦長，克勞齊很機靈也很熱情，我對於措詞上的失誤造成的混淆感到很抱歉」，「整個海軍和我都會全力以赴，讓羅斯福號恢復健康並重回海上。」

羅斯福號目前有173名機組人員確診新冠肺炎，篩檢進度為61%，約有2000人從艦上撤離上岸，羅斯福號全艦機組人員約5000名，海軍計畫在10日之前，要讓剩下的2700人上岸，但目前的進度還是落後。