　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

羅斯福號航母累積確診173例　61%人員完成篩檢「撤離進度落後」

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼「羅斯福號」（USS Theodore Roosevelt）前艦長克勞齊（Brett Crozier）也確診新冠肺炎。（圖／路透）

▲「羅斯福號」（USS Theodore Roosevelt）前艦長克勞齊（Brett Crozier）也確診新冠肺炎，艦上人員的撤離進度也落後。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

因為爆發新冠肺炎（COVID-19）疫情，現在停泊在關島的美軍核動力航空母艦「羅斯福號」（USS Theodore Roosevelt），艦上的確診人數從日前的155人增加到173人，目前已完成61%的艦上機組人員篩檢。

根據CNN報導，一名海軍官員指出，羅斯福號173名機組人員確診新冠肺炎，篩檢進度為61%，約有2000人從船上撤離並且上岸，羅斯福號全艦機組人員約5000名，海軍計畫在10日之前，要讓剩下的2700人上岸，但目前的進度還是落後。

在羅斯福號爆出疫情後，國防部長艾斯培（Mark Esper）指示，還不到撤離的時刻，要求艦上4000多名官兵全都待在艦上隔離，導致羅斯福號航母艦長克勞齊（Brett Crozier）向媒體投書求救，雖然投書促使艦上官兵可以在關島上岸檢疫，但是艦長也因此遭到拔官，而且日前他也確診罹患新冠肺炎。

▲▼據美國太平洋艦隊官方3月15日發布的消息，美國海軍西奧多·羅斯福號航母戰鬥群於3月15日在南海海域航行，並與美國海軍的美利堅號兩棲攻擊艦展開聯合訓練。。（圖／取自USPACFLT網站）

▲因為美國國防部長艾斯培指示還不到撤離的時刻，導致艦長投書媒體。（圖／取自USPACFLT網站）

國防部長艾斯培（Mark Esper）指出，多數確診官兵症狀都屬於輕微，還沒有出現重症情況需要送醫治療的人。對於克勞齊遭撤職一事，艾斯培則表示，海軍部代理部長莫德利（Thomas Modly）已傳達調查命令，而克勞齊復職希望微乎其微。

►比周年慶還低！～史上第一「濕敷神水」終於補貨了～

ET快訊
雨彈排隊灌！「降雨熱區」出爐　一張圖看一周天氣
新竹深夜嚴重車禍！汽車撞貨車「爆碎削一半」2駕駛無呼吸心跳
無症狀美護理師「2次要求檢驗遭拒」　孤獨死在家中…結果呈陽性
E級甜美陸妹千人斬！接客2年交男友：想成為台灣媳婦
即／玉山再下四月雪！黑夜白雪狂降20分　銀白美照曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

羅斯福號航母累積確診173例　61%人員完成篩檢「撤離進度落後」

自衛隊駐宮古島導彈隊成軍　編列700人防範解放軍機艦

核航母「羅斯福號」艦長被拔官　老羅斯福曾孫：他是個英雄！

駐日美軍證實：關東基地進入公衛緊急狀態！　持續至5月5日

印度花費33年研發　「完全作戰能力狀態」的光輝戰機首飛

美國船塢登陸艦「勞德岱堡」下水　載650名陸戰隊赴遠洋！

戰甲砲車翻修　陸軍兵整中心「追瞄測試」把關超嚴格

義大利控俄羅斯「間諜藏在醫療團」！引爆雙方口水戰　俄國回應了

防堵醫療物資遭「攔胡」　派空軍全程護送超帥氣

直言「艦長寫信」很糟糕　川普：這是核動力航母…不是文學課

《夫婦的世界》諷小三：老公只是排洩　金喜愛勾好友老公上床..劇情超展開

手持有口罩不戴！大媽進捷運遭攔 嗆「又沒生病」警怒吼：妳亂很久

Lisa老師嚴格再上線！！　嚴肅：妳應該對妳同學感到抱歉

半夜巷弄追逐...檢舉達人沿路大叫 車主錄影反制：我陪你跑到天亮

基隆8歲女童集70片口罩贈警　超萌娃音提醒：要小心注意安全

Lisa嚴格要求練習生動作到位「再一次」！　親自示範：希望我的經驗能幫到她們

強迫中獎？成田機場隔離一晚14萬！ 暖地勤幫處理還塞1千日圓祝福台人

「每天早晨畫面」讓網友們超羨慕　白柴瞇眼咬毯毯迎接媽：早安♥

酸台灣捐200萬個口罩就成民主典範　華春瑩：看來美國的標準真的不高

周深vs.華晨宇「高音對決」Start！　《想見你想見你想見你》升10度沒在怕

羅斯福號航母累積確診173例　61%人員完成篩檢「撤離進度落後」

自衛隊駐宮古島導彈隊成軍　編列700人防範解放軍機艦

核航母「羅斯福號」艦長被拔官　老羅斯福曾孫：他是個英雄！

駐日美軍證實：關東基地進入公衛緊急狀態！　持續至5月5日

印度花費33年研發　「完全作戰能力狀態」的光輝戰機首飛

美國船塢登陸艦「勞德岱堡」下水　載650名陸戰隊赴遠洋！

戰甲砲車翻修　陸軍兵整中心「追瞄測試」把關超嚴格

義大利控俄羅斯「間諜藏在醫療團」！引爆雙方口水戰　俄國回應了

防堵醫療物資遭「攔胡」　派空軍全程護送超帥氣

直言「艦長寫信」很糟糕　川普：這是核動力航母…不是文學課

超商菜鳥遇客人買菸...超狂「3問」驚嘆還好沒被客訴　全網笑瘋：有畫面啦

蕭敬騰越來越會穿！《歌手・當打之年》展現高衣Ｑ每套都帥爆

韓媒爆「N號房男子版」19少男拍淫片　受害者有小學生「博士被捕後還每天更新」

《機智醫生》樂團場面「不是替身」！　主角5人為戲苦練100天…劇迷驚：太敬業了

雨彈排隊灌！一張圖看一周天氣「降雨熱區」　下波鋒面周末挾雨襲全台

快訊／新竹深夜「砰」！汽車撞貨車「爆碎削一半」　2駕駛無呼吸心跳

人妻愛和老公戶外野戰！　「電影院後排」激情叫出聲…夢幻場地台北101

羅斯福號航母累積確診173例　61%人員完成篩檢「撤離進度落後」

郭綜合員工到墾丁等景點遊遊者　在家自主管理12天

台鐵支持告到底！壞男襲胸女列車長　竟不戴口罩狂飆罵

搭捷運驚見超巨北半球！　45度「上帝視角」全看光

軍武熱門新聞

印度首架完全操作能力的輕型戰機

防堵醫療物資遭「攔胡」　派空軍全程護送超帥氣

戰甲砲車翻修　陸軍兵整中心追瞄測試

美國軍事學院去年兵推　結果與現疫情吻合

艦長遭解職　川普直言：這很糟糕

義控俄「間諜藏醫療團」！爆口水戰

老羅斯福曾孫稱讚航母艦長是英雄

美國船塢登陸艦「勞德岱堡」下水

駐日美軍：關東基地公衛緊急狀態

張競：全球忙防疫 沒理由要開戰

是英雄！請願「羅斯福號艦長」復職

日本駐宮古島飛彈隊成軍抗衡中國

敲鐘兩聲！羅斯福號艦長離艦　全體官兵鼓掌

印度軍企完成生產272架蘇-30戰機

更多熱門

相關新聞

偷捐血中心口罩！物流司機轉賣護理師

偷捐血中心口罩！物流司機轉賣護理師

口罩是重要的防疫物資，政府為了全民有罩可戴，下了不少功夫推行政策。不過，台中有名物流司機竟利用職務之便，暗槓了3500片口罩，隨後轉賣給護理人員，大賺黑心錢，最後被依照竊盜罪起訴。

英樂團貝斯手患新冠肺炎　 現況曝光！

英樂團貝斯手患新冠肺炎　 現況曝光！

世界羽聯宣布8月前所有比賽全暫停

世界羽聯宣布8月前所有比賽全暫停

即／美股大反彈　道瓊激升900點

即／美股大反彈　道瓊激升900點

武漢市增34名無症狀！專家回應

武漢市增34名無症狀！專家回應

關鍵字：

新冠肺炎武漢COVID-19羅斯福號航空母艦北美要聞軍武國際軍武

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

曾到11景區　校：學生先請假1周

快訊／疫情有變化？　指揮中心記者會提前至10：00召開

蔡波能出生5天「又出狀況」

14 天內不要接近連假出遊的人

護士高燒值班12小時！下班後死在床上

五一連假是否取消？陳時中回應了

小龐「不捨志村健離開」畫面曝光

快訊／雲林斗六警匪追逐　現場5人受傷

連假和朋友聚餐咳嗽、喉嚨痛　醫：大量篩檢潮將出現

女歌手遭捲聯結車亡　男友心碎PO文

拳王19歲女兒「怒捅小三」吃牢飯

快訊／指揮中心宣布：連假曾至人潮擁擠場所「自主健康管理14天」

父親遺像被當「商場地磚」隨意踩

蔡依林合唱陳奕迅　網看MV傻眼戰翻

陳時中提彈性上　內政部6日執行

更多

最夯影音

更多
《夫婦的世界》諷小三：老公只是排洩　金喜愛勾好友老公上床..劇情超展開

《夫婦的世界》諷小三：老公只是排洩　金喜愛勾好友老公上床..劇情超展開
手持有口罩不戴！大媽進捷運遭攔 嗆「又沒生病」警怒吼：妳亂很久

手持有口罩不戴！大媽進捷運遭攔 嗆「又沒生病」警怒吼：妳亂很久

Lisa老師嚴格再上線！！　嚴肅：妳應該對妳同學感到抱歉

Lisa老師嚴格再上線！！　嚴肅：妳應該對妳同學感到抱歉

半夜巷弄追逐...檢舉達人沿路大叫 車主錄影反制：我陪你跑到天亮

半夜巷弄追逐...檢舉達人沿路大叫 車主錄影反制：我陪你跑到天亮

基隆8歲女童集70片口罩贈警　超萌娃音提醒：要小心注意安全

基隆8歲女童集70片口罩贈警　超萌娃音提醒：要小心注意安全

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面