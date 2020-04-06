羅斯福號航母累積確診173例　61%人員完成篩檢「撤離進度落後」

▲「羅斯福號」（USS Theodore Roosevelt）前艦長克勞齊（Brett Crozier）也確診新冠肺炎，艦上人員的撤離進度也落後。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

因為爆發新冠肺炎（COVID-19）疫情，現在停泊在關島的美軍核動力航空母艦「羅斯福號」（USS Theodore Roosevelt），艦上的確診人數從日前的155人增加到173人，目前已完成61%的艦上機組人員篩檢。

根據CNN報導，一名海軍官員指出，羅斯福號173名機組人員確診新冠肺炎，篩檢進度為61%，約有2000人從船上撤離並且上岸，羅斯福號全艦機組人員約5000名，海軍計畫在10日之前，要讓剩下的2700人上岸，但目前的進度還是落後。

在羅斯福號爆出疫情後，國防部長艾斯培（Mark Esper）指示，還不到撤離的時刻，要求艦上4000多名官兵全都待在艦上隔離，導致羅斯福號航母艦長克勞齊（Brett Crozier）向媒體投書求救，雖然投書促使艦上官兵可以在關島上岸檢疫，但是艦長也因此遭到拔官，而且日前他也確診罹患新冠肺炎。

▲因為美國國防部長艾斯培指示還不到撤離的時刻，導致艦長投書媒體。（圖／取自USPACFLT網站）



國防部長艾斯培（Mark Esper）指出，多數確診官兵症狀都屬於輕微，還沒有出現重症情況需要送醫治療的人。對於克勞齊遭撤職一事，艾斯培則表示，海軍部代理部長莫德利（Thomas Modly）已傳達調查命令，而克勞齊復職希望微乎其微。

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