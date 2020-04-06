國家級警報11景點台南佔3個　黃偉哲：亂槍打鳥...這二個地方才該列入

▲台南市長黃偉哲對台南關子嶺、烏山頭水庫、虎頭埤等3個景點，被列入警示景點感到「困擾」，有點像「亂槍打鳥」的選擇，實在奇怪。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲針對中央防疫11「警點」，台南關子嶺、烏山頭水庫、虎頭埤等3個都被列入指出，3個風景區是開放空間，統計每天入園人數約2、3千人，沒有達到密集、擁擠標準，為何會被列入警點感到「困擾」，有點像「亂槍打鳥」的選擇，像夜市和市場短暫開放2、3個小時，群聚現象嚴重，反而應該列入警示。

黃偉哲市長表示，11個警示景點中，台南就有3個，令他覺得很困擾，因為這3大景區是開放景點，而且市府每天都有有具體數字，每天開放8、9個小時的入園人數才約2、3千人，尚未達到密集、擁擠的程度，這樣竟被列入警示景點實在有點偏頗，讓台南市感到困擾，這相對的夜市和市場，開放2、3個小時，群聚現象嚴重，反而應該列入警示。

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針對中央疫情指揮中心，希望清明連假有前往11個警示景點民眾，能夠自主健康管理，黃偉哲則尊重支持，台南市政府防疫是超前部署，是不會以中央公布的11個景點為限，希望只要在假日、五一勞動節等去過人潮比較擁擠場所的公務員，就要主動通報並進行自主健康管理，避免像日本一樣疫情大爆發，自主健康管理不會限制行動，是低強度的，希望盡量不要到處跑而已，但若有隱匿，日後被查出的話，會給予行政處分。

黃偉哲強調，台南關子嶺、烏山頭水庫、虎頭埤等3個景點都被列入警點，他認為比較「偏頗」，這3個景點都是開放式空間，每天人數才2、3千人，會被列入警點實在很奇怪，是不應該列入，有點像「亂槍打鳥」的選擇，實在奇怪。

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