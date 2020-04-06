清明祭祖防疫又環保　台南市民響應以功代金集中燒表心意

▲台南市環保局清明節提出「以功代金」、搭配「紙錢集中燒」措施，獲得市民支持肯定。（圖／記者林悅翻攝，下同）





記者林悅／台南報導

今年清明節期間遭逢新冠肺炎疫情，為避免民眾掃墓祭拜群聚感染之虞，台南市環保局提出「以功代金」、搭配「紙錢集中燒」措施，同時在公有納骨塔及公墓提供集中燒服務，展現國人防疫及慎終追遠的心意，獲得市民支持肯定。

台南市長黃偉哲特別感謝市民配合，今年在清明連假期間前往各納骨塔祭拜的人數大幅減少，同時感謝市民們落實台南市「紙錢集中燒」措施，去除塑膠袋迅速交給載運人員，除了減少聚集祭拜造成感染機會，也保護你我雙方健康安全。今年集中載運量為65.9噸，較去年237噸大幅減少72%，雖然載運量明顯減少，但另一方面卻是展現出市民利用線上祭拜來努力配合防疫成果，而集中燒的紙錢全數載運至「淨圓滿」紙錢專爐，市民可以放心。

環保局長謝世傑說明，民眾透過各社福團體在納骨塔的服務窗口或透過全家、萊爾富、OK便利商店等管道響應「以功代金」減少燃燒紙錢，除了省下買紙錢費用，化為功德捐助給需要幫助的老弱婦孺，還可以為自己減稅。經統計，今年清明「以功代金」共計有431人次響應、金額達28.5萬元，雖然亦較去年174萬減少83％，未來環保局會再著重於四大超商以功代金之宣導，但也對防疫非常時期仍不忘做善事助弱勢的民眾，致上最誠摯的謝意，實屬功德無量。

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