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防疫超前部署　黃偉哲：台南彈性上班、異地辦公都OK！　

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▲台南市長黃偉哲再次強調，防疫視同作戰，居家隔離或居家檢疫民眾如果偷跑出門，不僅領不到補償金，還可能被重罰，希望民眾不要以身試法。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市長黃偉哲指出，彈性上班台南市政府已在實施，市府目前有2個市政中心可相互備援，所以易地辦公部分已經非常駕輕就熟了。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

有關彈性上班、異地辦公等防疫超前部署措施，台南市長黃偉哲指出，彈性上班台南市政府已在實施，且因台南縣市合併，台南市目前有2個市政中心可相互備援，所以易地辦公部分已經非常駕輕就熟。

黃偉哲市長指出，彈性上班部分，市府已經實施了，在去年7月之後，就已經實施彈性上班一小時。只不過台北市、新北市，他們彈性上班2小時，第一因為他們有捷運公車等等大眾運輸系統，所以這個大眾運輸系統為了避免他成為疾病傳染的途徑，所以才要分散人流，所以才有彈性上班的產生。在台南，我們沒有大眾運輸系統沒有捷運、雖然有公車，但是使用的情形搭乘並不那麼擁擠，如果說要實施這個彈性上班，市府也接受，而且目前已經實施1小時的彈性上班，所以基本上對台南而言這個問題並不像那麼大。

至於異地辦公或者是備援中心，黃偉哲說，因為台南市是台南縣、台南市合併，所以本來在永華及民治市政中心，就有備援系統。所以說，過去也實施過、演練過實名制洽公，現在實名制洽公還在持續中，集中受理為民服務的部分也已經有演練過3三天。

黃偉哲市長說，他相信市府局處跟同仁已經非常駕輕就熟了，所以異地辦公部分，市府還會密切注意中央流行疫情指揮中心的規定，跟疫情實際的需要做出適合跟反應這點；反正中央一致的，台南市政府就遵守，中央沒有規範到，就視我們台南市的情況來做考量，這點是台南市政府基本原則。

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