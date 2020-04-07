　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

馬尼拉社區隔離延至月底！　菲律賓政府：杜特蒂已批准「呂宋島封島」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼菲律賓總統杜特蒂。（圖／達志影像／美聯社）

▲菲律賓總統杜特蒂。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

菲律賓政府今（7）證實，總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）現已批准加強政治經濟中心馬尼拉所在地呂宋島的社區隔離措施，直至4月30日為止，防堵新冠肺炎（COVID-19）疫情進一步擴散。

綜合CNN菲律賓等外媒報導，呂宋島早在3月17日就已展開為期4周的社區隔離措施，每戶人家每日只有一人可外出購買生活必需品及食物，商家暫停營業。如今，政府新冠肺炎特別工作小組發言人諾格拉利斯（Karlo Nograles）證實，杜特蒂現已批准延長隔離措施的建議，相關措施將自4月12日起延長至4月30日深夜11時59分。

不過，諾格拉利斯表示，隔離措施沒有必要擴大至維薩亞斯群島（Visayas）及民答那峨島（Mindanao）。但儘管如此，呂宋島仍有約莫5700萬人將會受到影響，人們外出受到嚴格限制，多數人只能在必要時離開家，採買食物或藥品。

截至目前，菲律賓衛生部統計數據顯示，境內確診人數增至3660人，其中163人死亡，73人康復。

根據杜特蒂6日深夜發表的電視談話，目前經濟已陷入停滯，但政府手邊還有3000億披索（約新台幣1790億元）可運用，政府也在3日開始發放援助金，讓1800萬個貧困家庭每月有5000披索至8000披索的補助金可用，共計2個月。

然而，大砲性格的他也提到，解決疫情的方法就是不要被感染，不要出門就不會被感染，人民要想辦法解決不出門解決三餐的狀況。

►杜特蒂決定捐「1個月薪水」抗疫！　內閣官員自願連3月減薪75％
►菲報總編：可借鑑台灣經驗　調整馬尼拉封城措施

ET快訊
華山分屍魔輕判逃死　高院曝「減刑」真正關鍵
快訊／林東京分3次「繳清100萬罰單」！　行政執行署回應了
羅志祥宜蘭「私約20個大胸妹」開趴！　「鴛鴦戲水」狂歡片外洩
《蝙蝠俠》男星染新冠肺炎病逝！　公司悲慟認：爆發嚴重併發症
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

馬尼拉社區隔離延至月底！　菲律賓政府：杜特蒂已批准「呂宋島封島」

印度男入院隔離5天恐慌跳6樓　身亡後才發現「檢查結果是陰性」

全球只剩5國「0確診」！美破萬死、英首相強生進加護病房...北韓仍堅稱無人染疫

美國死亡病例破萬！傳染病專家：病毒今年難消滅　恐成「季節性疾病」

慘到流不出淚…厄瓜多病逝屍散路邊　「通通裝進紙箱棺」親人忍悲送上路

出身名校！英國外相拉布暫代首相　曾和強生競爭保守黨領袖

「懷孕女友」禁探視！英相強生進加護病房　女友疑似症狀隔離中

英相強生住進加護病房！首相失能罕見「憲法無明文代理人」

紐約急診室40分鐘4死「急救警報狂響」！醫護忙包遺體…太平間全滿

影／英國網友集氣「#為強生祈禱」！　高喊放下政治：國家非常需要你

新竹最豪華懶人露營一泊4食！頂級和牛、獨立衛浴超享受～

《青你2》劉雨昕popping、賣萌都可以　中性外表受爭議：我要做自己！

網紅彥婷「交往7年半」男友下跪求婚　感動落淚喊：我願意願意！

在家找樂子...玩超ㄎ一ㄤ角色扮演 網紅翻唱迪士尼經典曲變「防疫歌」

閃瞎！網紅情侶愛情長跑7年193天 男友驚喜求婚...她秒落淚：我願意

有夠落漆！橘貓給同伴哈氣下馬威 想逃跑「爪子勾住」２喵互看超尷尬

驚喜替媽慶生...媽感動：沒給什麼　他暖心回：有！你把我生下來呀❤

祐榮VS.旻浩VS.認哥三版《Heartbeat》　趙權穿「19cm沒後跟」高跟鞋熱舞！

《青你2》Ella神模仿女學員歌聲 全場超驚訝：好像喔！！

老司機嬤跟孫女玩四字台語接龍　狂講超母湯詞語...網：完全笑噴

馬尼拉社區隔離延至月底！　菲律賓政府：杜特蒂已批准「呂宋島封島」

印度男入院隔離5天恐慌跳6樓　身亡後才發現「檢查結果是陰性」

全球只剩5國「0確診」！美破萬死、英首相強生進加護病房...北韓仍堅稱無人染疫

美國死亡病例破萬！傳染病專家：病毒今年難消滅　恐成「季節性疾病」

慘到流不出淚…厄瓜多病逝屍散路邊　「通通裝進紙箱棺」親人忍悲送上路

出身名校！英國外相拉布暫代首相　曾和強生競爭保守黨領袖

「懷孕女友」禁探視！英相強生進加護病房　女友疑似症狀隔離中

英相強生住進加護病房！首相失能罕見「憲法無明文代理人」

紐約急診室40分鐘4死「急救警報狂響」！醫護忙包遺體…太平間全滿

影／英國網友集氣「#為強生祈禱」！　高喊放下政治：國家非常需要你

粉紅花瀑！嘉義石斛蘭爆滿盛放

西螺農會辦高麗菜DIY料理推廣　免費泡菜報名免收費

面交怕染病中鏢　2大無接觸模式成團購大宗

不用等Android 11！Google已為Pixel 4添「睜眼才可解鎖」機制

2巡演撞偶像劇演出...遇疫情攪局取消　范瑞君哀喊「舞台劇是重災」

台中的世外桃源！超唯美玻璃屋景觀餐廳　必點鮮甜溫體牛肉鍋

吃台北粉色火鍋　店家倒送4900元！女網友收厚厚一疊「鈔票」驚歪　

隱藏版紙抹布「3年還用不完」　她驚1個月沒發霉　網認證：好市多秒殺神物

預算有追加必要！蘇貞昌：600億只計「中國及周邊國家」為疫區

9成賣家都賺錢！「文海硯」建商品牌＋區段加持　二手交易勝率高

國際熱門新聞

即／英國首相強生被送入加護病房

更／川普：強生進ICU代表情況很嚴重

護理師兩次要求檢驗被拒　孤獨死在家中

父親遺像被當「商場地磚」隨意踩

美國死亡破萬　全球確診134萬人

譚德塞：民眾搶口罩造成醫護物資短缺

道瓊狂飆1627點！美股三大指漲破7％

大轉彎！法國「口罩無用說」變全民都要戴

爆發感染潮　非洲2周確診增5倍

99%都是新冠患者！護士：像被打了一巴掌

安倍估今晚發緊急事態　東京首長強調「非封城」

車諾比禁區森林大火　輻射值超標

紐約599死「創一周最低紀錄」禁足令月底解封

護士高燒值班12小時！下班後死在床上

更多熱門

相關新聞

NBA復賽關鍵第一步！評估快篩方式

NBA復賽關鍵第一步！評估快篩方式

儘管NBA主席席爾瓦(COVID-19)鬆口表示，是否復賽至少到5月1日前都不會有明確的答案，不過聯盟仍不放棄任何挽救這個賽季的機會。《ESPN》7日披露，聯盟與球員工會過去幾周一直在評估能快速檢測新冠病毒(COVID-19)的方法，這被視為是邁向復賽的關鍵第一步。

發布緊急狀態　日職8球團受衝擊

發布緊急狀態　日職8球團受衝擊

藍委籲先14天領10片口罩再助人

藍委籲先14天領10片口罩再助人

民國「常平倉」曾為美借鏡 盤點歷代官糧儲備機制

民國「常平倉」曾為美借鏡 盤點歷代官糧儲備機制

中國反潛機南海巡航　清明期間訓練

中國反潛機南海巡航　清明期間訓練

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19世界疫情馬尼拉呂宋島杜特蒂菲律賓東南亞要聞

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

家長否認連假出遊！開課竟一半學生舉手

快訊／男神蘇志燮結婚了！

超甜女友「每晚都要」高中生累爆

即／英國首相強生被送入加護病房

2嫩妹高鐵摘口罩吃飯！男子氣炸動手

拳王19歲女兒「怒捅小三」吃牢飯

接客被逮！E級陸妹：想成為台灣媳婦

更／川普：強生進ICU代表情況很嚴重

黃光芹逆時中質疑：為何少那一片

即／新竹深夜車禍　2車相撞車頭爆碎

墾丁歸零陳時中道歉！急診暴增：去過景點

陳喬恩41歲生日收41個禮物！

護理師兩次要求檢驗被拒　孤獨死在家中

羅志祥宜蘭「私約20個大胸妹」開趴！鴛鴦戲水狂歡片外洩

5歲男童肺炎「收治負壓病房」　指揮中心回應了

更多

最夯影音

更多
新竹最豪華懶人露營一泊4食！頂級和牛、獨立衛浴超享受～

新竹最豪華懶人露營一泊4食！頂級和牛、獨立衛浴超享受～
《青你2》劉雨昕popping、賣萌都可以　中性外表受爭議：我要做自己！

《青你2》劉雨昕popping、賣萌都可以　中性外表受爭議：我要做自己！

網紅彥婷「交往7年半」男友下跪求婚　感動落淚喊：我願意願意！

網紅彥婷「交往7年半」男友下跪求婚　感動落淚喊：我願意願意！

在家找樂子...玩超ㄎ一ㄤ角色扮演 網紅翻唱迪士尼經典曲變「防疫歌」

在家找樂子...玩超ㄎ一ㄤ角色扮演 網紅翻唱迪士尼經典曲變「防疫歌」

閃瞎！網紅情侶愛情長跑7年193天 男友驚喜求婚...她秒落淚：我願意

閃瞎！網紅情侶愛情長跑7年193天 男友驚喜求婚...她秒落淚：我願意

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面