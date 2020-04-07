馬尼拉社區隔離延至月底！　菲律賓政府：杜特蒂已批准「呂宋島封島」

▲菲律賓總統杜特蒂。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

菲律賓政府今（7）證實，總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）現已批准加強政治經濟中心馬尼拉所在地呂宋島的社區隔離措施，直至4月30日為止，防堵新冠肺炎（COVID-19）疫情進一步擴散。

綜合CNN菲律賓等外媒報導，呂宋島早在3月17日就已展開為期4周的社區隔離措施，每戶人家每日只有一人可外出購買生活必需品及食物，商家暫停營業。如今，政府新冠肺炎特別工作小組發言人諾格拉利斯（Karlo Nograles）證實，杜特蒂現已批准延長隔離措施的建議，相關措施將自4月12日起延長至4月30日深夜11時59分。

不過，諾格拉利斯表示，隔離措施沒有必要擴大至維薩亞斯群島（Visayas）及民答那峨島（Mindanao）。但儘管如此，呂宋島仍有約莫5700萬人將會受到影響，人們外出受到嚴格限制，多數人只能在必要時離開家，採買食物或藥品。

截至目前，菲律賓衛生部統計數據顯示，境內確診人數增至3660人，其中163人死亡，73人康復。

根據杜特蒂6日深夜發表的電視談話，目前經濟已陷入停滯，但政府手邊還有3000億披索（約新台幣1790億元）可運用，政府也在3日開始發放援助金，讓1800萬個貧困家庭每月有5000披索至8000披索的補助金可用，共計2個月。

然而，大砲性格的他也提到，解決疫情的方法就是不要被感染，不要出門就不會被感染，人民要想辦法解決不出門解決三餐的狀況。

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