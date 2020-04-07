捐千萬口罩卻要民眾「蒸口罩」撙節　藍委籲先14天領10片再助人

▲國民黨立委陳玉珍。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊蕓／台北報導

總統蔡英文日前宣布捐贈一千萬片口罩給國外，指揮中心則宣導「電鍋蒸口罩」，讓人質疑口罩是否夠用。對此，國民黨立委陳玉珍、葉毓蘭紛紛呼籲，政府在口罩數量上應公開透明，才能讓民眾安心，並且先讓人民14天可領10片口罩，確保行有餘力之餘才可以助人。

新冠肺炎疫情全球持續升溫，蔡英文1日宣布捐贈一千萬片的口罩給疫情嚴峻國家的醫療人員。民進黨立委鍾佳濱等立委7日召開「我夠用 支援你」記者會，希望政府於口罩4.0增列捐贈欄位，並呼籲全民撙節使用口罩配額。

陳玉珍表示，她贊成國家利用這個時候展現愛心與防疫能力，但更希望政府在口罩數量上更公開透明，不管每日產能多少，只要流向公開透明，讓民眾了解有幾百萬到醫護、防疫、排隊網路訂購，剩下多少捐給國外，「施政公開透明是安定民心重點。」

葉毓蘭則呼籲政府一定要注意國人需求，行政院長蘇貞昌早在一月就提過「必須自救才能救人」，此外，一般國人每14天有10個上班天，認為應先將數量增加到14天10片，讓大家每天都能換口罩，再來談出口會比較實際。

葉毓蘭表示，誠懇希望一定要在行有餘力之餘才可以助人，指揮中心兩個月前還說不能蒸口罩，但現在卻帶頭教大家蒸口罩，意味著口罩可能不夠，要民眾撙節使用，「我們先顧好自己吧，先照顧國人需求才是自保之道。」

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