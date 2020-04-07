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解放軍高新6反潛機南海巡航　清明假期組織「實戰化訓練」

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▲▼中國人民海軍釋出2020年清明節連假時期，進行的海空訓練畫面。（圖／取自人民海軍官方圖）

▲中國人民解放軍海軍釋出2020年清明節連假時期，進行的海空訓練畫面。圖為反潛機在南海上空巡航。（圖／取自人民海軍官方圖）

記者陳政錄／綜合報導

清明時期，中國人民解放軍海軍在南海、東海持續進行「實戰化訓練」，彰顯全天候作戰能力。據人民海軍今日發布訊息，從4日起，南海戰區海軍航空兵某團的高新6反潛機，升空南海海域，進行反潛飛行、巡邏監視等戰術課目訓練。

不只如此，人民海軍東部戰區海軍某艦載直升機團，也在這幾天「連續組織了下半夜飛行訓練。」人民海軍指出，這是為了在實戰環境中，檢驗和提升反潛作戰能力，並特別在人體生理極限疲勞的時段，用「真打實備練本領」，培養全天候作戰能力。

▲▼中國人民海軍釋出2020年清明節連假時期，進行的海空訓練畫面。（圖／取自人民海軍官方圖）

▲中國海軍艦載直升機團進行平台飛行訓練。（圖／取自人民海軍官方圖）

根據人民海軍釋出圖片，多架國產的高新6號反潛機從跑道上起飛，於南海海域上空巡航。據瞭解，高新6號反潛機投入使用，主要是為了補足中方在反潛作戰上的缺口。

該機以運-9運輸機平台為基礎，全面重新設計，機首下方裝有大型雷達罩，可360度環視海面，搜索如潛望鏡等細小水面目標，另機尾伸長的「磁異探測儀」，可據海面磁場的異常變化搜索潛伏在水下的潛艦，並搭載上百枚聲納浮標，以及反潛魚雷、深水炸彈等武器。

另於東海的訓練中，人民海軍艦載直升機團的戰鷹直升機，於每日下半夜進型多次低空飛行訓練、平台飛行訓練、檢裝演練。據新浪軍事報導，該文以「劍入蒼穹，直刺『敵情』海域上空」來形容人民海軍於清明期間的訓練內容。

▲▼中國人民海軍釋出2020年清明節連假時期，進行的海空訓練畫面。（圖／取自人民海軍官方圖）

值得注意的是，在4月之前的3月一整個月期間，中國、美國兩軍在南海曾有多次來往，包括美國海軍太平洋艦隊軍艦於南海航行、駛進西沙群島範圍、發射導彈、執行通過台海任務等；過程中，曾引來中方054A型護衛艦關切，並透過發言體系抨擊美方。

值得注意的是，隨美海軍羅斯福號航母因新冠肺炎疫情影響，導致戰力大減後，中國人民解放軍分別於3月底、4月的清明期間，兩度公布進行協同反潛訓練的畫面，為受疫情衝擊後的區域穩定增加變數。

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