菲報總編：可借鑑台灣經驗　調整馬尼拉封城措施

▲為防止疫情失控，馬尼拉3月15日宣布封城1個月。（圖／路透）

文／中央社記者陳妍君馬尼拉6日專電

大馬尼拉封城將進入最後一週，當局面臨疫情未降溫應延長封城及民眾失去收入來源盼盡快解禁的意見拉鋸。菲律賓大報總編輯建議，政府可借鑑台灣經驗，調整全面封城措施。

為防堵新冠肺炎疫情，呂宋島自3月17日起實施4週強化社區隔離，等同於全面封城，所有住戶居家隔離，公司行號、商場等暫停營業，每天每戶只允許一人出門購買食物和生活必需品。

由於封城期限將屆，但疫情尚未退燒，是否延長封城成為輿論關注焦點。

菲國主流媒體「菲律賓星報」（Philippine Star）總編輯帕敏圖安（Ana Marie Pamintuan）今天發表評論表示，菲國正努力在公眾健康和經濟穩健間取得平衡，目前看來，4月14日後政府可能延長社區隔離，但採納商界建議，放寬部分限制，讓經濟活動恢復。

帕敏圖安說，屆時，菲國對2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）的「大規模篩檢」應已開始進行，但與韓國、德國等較富裕國家相較，菲律賓檢驗能量約只有1/10，遠不及這些國家的大規模篩檢水準。

▲菲律賓馬尼拉機場。（圖／路透）

她表示，參考其他國家的前車之鑑，菲律賓如果想要恢復經濟活動，但不讓公眾健康處於風險中，須提升幾個方面的能力：發現新冠肺炎症狀、檢驗、隔離感染者，並在公共場所保持社交距離、戴口罩，避免被無症狀者感染。

評論指出，截至昨天，台灣確診363例新冠肺炎病例、5人病逝，未因疫情封城。因為之前的嚴重急性呼吸道症候群（SARS）疫情，跟韓國一樣，台灣已經學到很好的教訓。

帕敏圖安說，不像疫情一開始菲律賓政府作法，台灣為保護國民健康，不擔心傷害中國人的感情，也不需要中國的離岸博弈業收入，1月底、2月初就先後禁止湖北省和中國旅客入境。

另外，帕敏圖安說，每位台灣人的全民健保卡都能查到旅遊史。若居家隔離者未經允許擅離隔離區域，將被處以新台幣20萬元到最高100萬元罰鍰。

帕敏圖安表示，這名台灣人說，她公寓樓上有一例確診病例，但因為嚴格的隔離措施，感染者整戶都全面隔離，其他公寓住戶不太擔心被感染。

她指出，菲律賓雖然沒有台灣的資源、高科技或對新型傳染病的準備，但可以提升監測能力，用科技裝置監控、隔離剛回國、疑似病患和其他感染風險較高的民眾，「這比隔離一整個社區要好」。

至於一次性口罩，帕敏圖安說，菲律賓人偏好可重複使用、沖洗的口罩，自製口罩成為邊緣化社會階層新的收入來源之一。雖然它們不是能隔絕病原體的N95或3M醫療口罩，但足供日常使用，以預防飛沫傳染。

她表示，據報導，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）和紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）都說，要效法台灣防疫措施；如果菲律賓想要逐步放寬隔離限制，可借鑑台灣的例子中一些可行之處。