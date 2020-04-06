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行經無號誌路口貿然右轉...他害科技男「終身坐輪椅」　判賠1742萬！

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▲▼老人,拐杖,老年,照護,輪椅,看護,行動不便。（圖／翻攝自pixabay）

▲男子騎車上班遭貿然右轉車輛衝撞上，終身坐輪椅無法工作，向肇事者求償千萬。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳羿妏／新竹報導

新竹一名任職於科技公司的楊姓男子2017年7月4日騎車上班途中，直行於竹北市中華路一處「無號誌路口」時，遭開車的徐姓男子貿然右轉，直接猛撞，造成腦挫傷、腰椎骨折、左側肢體偏癱等多處傷害，終身需要請看護照顧。楊男認為整起事故嚴重影響他的日常生活起居，甚至無法工作，決定向徐男求償2073萬1120元。

楊男提到，整起事故造成的傷害，讓他必須坐輪椅，日常生活需人協助，已達「終身喪失全部勞動能力」，向徐男求償工作損失、看護費、精神賠償等金額共2073萬1120元；另外，針對徐男行為，新竹地檢署提起公訴後，高等法院確定依過失傷害致人重傷罪，判他有期徒刑6個月，得易科罰金18萬元。

面對求償徐男辯稱，當時楊男也有車速過快的過失責任，除了每日2000元的看護費及精神撫慰金過高外，其他則無意見，直指無力負擔高額賠償金。

法官勘驗檢察官調查的交通事故現場圖、道路交通事故調查表確定為徐男疏忽「未禮讓直行車」，因為楊男日常生活起居要仰賴他人照料看護，生理、心理都受極大痛苦，審酌雙方身分地位後，判徐男要賠1742萬4518元。

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