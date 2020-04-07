連假到東部玩！5歲男童肺炎「收治負壓病房」　指揮中心回應了

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（資料照／記者林敬旻攝）

記者嚴云岑／台北報導

清明連假國旅人數驟升，也讓指揮中心為防堵疫情擴散急防堵。現傳出北部一名5歲男童，在到東部旅遊後後發燒到37.5度、呼吸會喘、且有X光顯示有社區型肺炎，被收治負壓隔離病房。對此，指揮中心發言人莊人祥回應，指揮中心不會針對疑似個案回應，如陽性就會公佈。

為防堵4天連假國人出遊引爆病毒擴散，指揮中心先在假期第3天針對國內11處知名景點發送2則「細胞簡訊」，呼籲國人應維持社交距離。

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6日上午再度召開記者會，表示為確保國內社區防疫安全，民眾若在連假期間曾至人潮擁擠的地方活動，請自主健康管理14天，避免出入公共場所，外出時務必配戴口罩，儘可能在家上班。如有身體不適請撥打免付費防疫專線1922，就醫時務必告知旅遊史。

指揮中心強調，國內防疫安全需要大家主動配合各項防治措施，才能將疫情傳播風險降到最低。再次提醒民眾應做好個人手部衛生與咳嗽禮節；與他人保持室內1.5公尺、室外1公尺的社交安全距離，若無法保持請配戴口罩；搭乘大眾運輸時，應全程配戴口罩並配合量測體溫，勸導不聽最高罰新台幣1萬5千元；若身體不適請戴口罩速就醫，主動告知旅遊、接觸史等，並落實生病在家休息。