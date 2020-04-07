「不少民眾開始出國、旅遊了」醫：明顯輕忽這場世紀大災難　1月預言曝光

▲清明連假國道返鄉車潮。（圖／記者陳家豪攝）

記者陳俊宏／綜合報導

針對新冠肺炎疫情，胸腔重症醫師蘇一峰7日表示，最近看到許多民眾因為台灣防堵疫情初步相當成功，成為世界的優等生，不少人已很明顯開始輕忽這場世紀大災難了，開始出國或出去旅遊。他提醒，「疫情還在進行中啊！隨時有可能被逆轉啊！」目前全球確診人數達到134萬6299人，死亡累計7萬4679人。

蘇一峰在臉書指出，他在1月時就提到，新型冠狀病毒很有可能大感染，造成全世界數十萬人死亡；同時也說大流行的重症患者會癱瘓醫療，塞爆加護病房ICU，用光病床與維生設備。

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▼清明連假期間，墾丁大街人潮擠爆，驚動指揮中心發布「國家級警報簡訊」呼籲勿前往。（圖／記者陳崑福翻攝）

蘇一峰說，1月當時全世界只有6000人感染，死亡132人全部在中國，「當時這麼說很多人不相信，甚至認為是危言聳聽。誰相信這場疫情未來演變成十萬人死亡的大災難，而目前歐美各國正上演加護病房被疫情癱瘓，造成死亡數字狂飆…」

蘇一峰呼籲，「相信專業！疫情還在進行中啊！隨時有可能被逆轉啊！台灣隊加油啊！醫護防疫人員加油！」根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）7日上午10時最新數據，全球確診人數達到134萬6299人，死亡累計7萬4679人。

▼蘇一峰說，不少人已很明顯開始輕忽這場世紀大災難了，開始出國或出去旅遊。（圖／資料照／記者李毓康攝）