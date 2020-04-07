全球只剩5國「0確診」！美破萬死、英首相強生進加護病房...北韓仍堅稱無人染疫





▲ 英國首相強生（Boris Johnson）確診至今11天仍高燒不退，6日晚間病情惡化住進加護病房。（圖／路透）

實習記者施怡妏／綜合報導

新冠肺炎才歷經3、4個月，疫情就已擴散到全球，截至今（7）日05:30止，全球已有133317確診、 73942死亡，其中歐美地區疫情慘重。根據《醫學導報》報導，目前全球仍有6個國家維持「0確診」，分別為北韓、中亞塔吉克（Tajikistan）、中亞土庫曼（Turkmenistan）、中東葉門（Yemen）、南非波札那（Botswana）、北非南蘇丹（South Sudan），不過北非南蘇丹已於5日發現首例確診個案。

▲美國新冠肺炎死亡人數突破一萬人，累計確診超過34萬7千例，全球排首位。圖為紐約布魯克林一間醫療中心，醫護人員將病逝的患者推出院外讓殯葬業者接手後事。（圖／路透）

綜合外媒報導，一直維持零確診的南蘇丹在5日發現首例，目前在聯合國提供的處所進行隔離，成為非洲第51個淪陷的國家。受到疫情影響，絕大多數國內足球聯賽都相繼停擺，但塔吉克仍照常進行比賽，先是在4日進行超級盃，為聯賽揭開序幕，不過為了避免群聚，比賽以空場進行。

此外，外界對於北韓零確診的消息感到懷疑，認為是因為礙於面子而封鎖消息，但「朝鮮經貿文化情報DPRK」在臉書上提出了3大點並逐一解釋，分別是「往來方式有限且客觀上相對閉鎖」、「朝鮮政府措施明快得宜」、「社會組織嚴密，指令貫徹執行」，加上境內也有世界衛生組織的派駐人員，如果有疫情出現，根本無法隱瞞。





▲塔吉克足球聯賽照常開打。（圖／翻攝自推特／Tajikistan Football）

土庫曼總統別爾德穆哈梅多夫（Gurbanguly Berdymukhamedov）日前則下令，禁止國內民間、新聞媒體出現「新冠肺炎」相關字眼、消息，且在學校、醫院、工作場所都會去除相關字眼，而戴口罩、討論新冠肺炎的人則會遭到巡邏的警察逮捕。專家憂心，若土庫曼這樣封鎖消息，恐怕讓人民病識感不足，若疫情爆發，恐怕會比歐美地區更加嚴重。