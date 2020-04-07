武漢解放前夕！陸官媒「幾句提醒」說在前面：不意味警報完全解除

▲離4月8日零時解除離漢離鄂通道的時間越來越近。（圖／路透社）

記者蔡儀潔／綜合報導

武漢8日解封進入倒計時！不過大陸官媒《人民日報》今（7）日發文，稱解封不等於解防，「此時此刻，仍需提醒，武漢解封了，我們可以欣慰，但決不能放鬆。」實際上，有專家就指出，目前武漢的無症狀感染者大約有1至2萬人，解封後人口流動變大，需謹慎警惕。

▲大陸新冠肺炎疫情緩和。（圖／路透社）

《人民日報》今日發表名為《武漢明日「解封」，幾句提醒說在前面》的文章。內容寫道，解封不等於解防，武漢城恢復通衢角色，但打開城門不等於打開家門，仍需加強自我管理，不紮堆，不聚集。

文內指出，民眾應看到零新增不等於零風險，多個省份保持零新增狀況，但也有地方出現新增本土案例，無症狀感染者數量也在不斷增加，疫情防控任務依然艱巨繁重，尤其境外疫情輸入壓力持續增大，「我們不能盲目樂觀。」

「誰都不願意重溫噩夢」，文章寫道，面對「武漢解封，湖北解封」仍需冷靜，仍需鉚足勁頭防控疫情，「武漢城門打開，並不意味著警報完全解除。我們每個人都應該明白，繼續在防控疫情上不斷發力，才能等到取得最終勝利的那一天。」

實際上，武漢大學中南醫院呼吸與危重症醫學科首席專家楊炯教授6日就指出，估計目前武漢的無症狀感染者大約有1至2萬人，解封後人口流動變大，需謹慎警惕。