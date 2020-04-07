鍾南山：大陸疫情防控成功　新冠病毒「傳染係數可達3.5」未來靠疫苗

▲大陸國家衛健委高級別專家組組長鍾南山。（圖／路透社）

記者劉亭／綜合報導

中國工程院院士鍾南山4日表示，對抗新冠肺炎除了藥物，防治疫情還是要靠疫苗，他以天花為例，原本死亡率高達2、30%，但在天花疫苗出現後，病患大幅降低，「我認為，研製新冠肺炎疫苗非常迫切，必須要抓緊推進」。

根據「中國紀檢監察報」報導，鍾南山透露，1月18日被急召至武漢參加國家衛健委高級別專家組，當時意識到問題嚴重，隔天就有了結論，20日通報存在人傳人、醫務人員感染兩個現象，代表疾病會迅速蔓延。

鍾南山表示，「我們疫情防控策略是很正確的。早期實施上游堵截，把武漢傳染源截斷，在全國開展群防群治，後來上升為聯防聯控。什麼叫聯防聯控？我自己的理解就是『四早』：早發現、早報告、早隔離、早治療，這在中國是成功的。」

鍾南山認為，現在境外疫情加速擴大漫延，輸入病例加大，必須調整疫情防控政策，把重點放在外防輸入、內防反彈上來，入境人員必須都要做檢測，只要是陽性就要隔離。

▲大陸新冠疫苗進入人體試驗。（圖／翻攝自新京報）

而鍾南山的團隊也展開氯喹和連花清瘟膠囊臨床試驗。鍾南山指出，從目前分析的結果看，兩者都具有比較肯定的效果。氯喹能夠縮短病程以及降低病毒負荷。連花清瘟膠囊能夠明顯縮短症狀緩解的時間。

他也指出，新冠肺炎與SARS相比，除了肺纖維化等共同特點外，突出的特點是小氣道裡黏液非常多，阻礙了氣道通暢，容易導致繼發感染。前期觀察了一些患者使用氫氧混合氣治療的情況，初步發現氫氧混合氣能夠明顯改善氣促，可能更適用於出現呼吸困難的患者。

「研製疫苗是很必要的！」鍾南山也介紹，新冠病毒的傳染性比SARS強很多，傳染係數可以達到3.5，也就是說，1個傳3個半，而SARS頂多是1個傳2個，所以現在有些國家每天增加上萬名確診病例。

中國工程院院士鐘南山，1936年生於南京，1960年畢業於北京醫學院（現北京大學醫學部），改革開放後第一批公派留學生。17年前，SARS期間，67歲的鐘南山牢牢堅守於此；17年後，新冠肺炎疫情襲來，84歲的他，仍然像一名鋼鐵戰士站在斗爭最前線。

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