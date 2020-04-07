直擊首間停課公幼！國小部連通鐵門緊閉、訪客入園警衛只開小縫

▲4歲童感染新冠肺炎，北市一公幼停課。圖經變色處理。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

中央流行疫情指揮中心昨（6日）公布新增1例本土病例（案365）、4歲幼童，該生就讀北部某公托幼兒園，該校停課2週，預計4/16復課。《ETtoday新聞雲》今日直擊該校，發現校園已空無一人，而國小部也將連通幼兒園的鐵門拉下，防範學生下課後到幼兒園行動。

中央流行疫情指揮中心指出，案例365為案343與案356的孫子，年僅4歲，為北部某幼兒園幼兒，該生祖母4月2日確診，幼兒園隔日已完成消毒，該生6日確診後，幼兒園也宣布自4月2日起停課兩周，預計4月16日復課。

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記者實際詢問該校駐警衛該校停課狀況，警衛僅表示，目前校方有特別提醒需住注意進出校園的人員，大門也放置「請換證進入校園配戴識別證」公告，若要進入校園需換證才能進入，另外也說，以為會有家長到校詢問，但家長似乎都已收到校方公告，目前沒有家長與警衛室聯繫。

▲4歲童感染新冠肺炎，北市一公幼停課。圖經變色處理。（圖／記者崔至雲攝）

記者也觀察，上午到該校洽公的人員僅一、兩位，但都有配合規定換證入校，而當訪客入園時，警衛也僅開了一點縫隙讓訪客進入，隨即也馬上關上大門。而該校國小部學生似乎沒有受到影響，下課鐘聲響後，學生依舊在走廊上奔跑遊玩，但每位學生均戴上口罩。

該縣市教育局官員表示，該幼兒園學生100多位，同班老師6人、廚工3人、同學29人，共計38人進行居家隔離，而一般接觸者有83人進行居家檢疫，包含老師8人， 75名學童，目前幼兒園師生已配合停課，行政人員仍需去學校辦公。

該教育官員也說明，目前該校已針對共用廁所、遊樂場、操場等地進行消毒，清明連假過後，也提醒其他學生入校要加強手部清潔，學校之前也有規定，進校園時要戴口罩。另外，該校也將在4月15日再次進行消毒，4月16日正式復課。

