黃敏惠化身Q版教師　攜手沉睡森林大白熊創意防疫宣導

▲嘉義市長黃敏惠，勇媽防疫小學堂開課囉！。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

面對新型冠狀病毒（COVID-19）的嚴峻挑戰，嘉義市政府防疫再升級，積極向市民朋友宣導出入公共場所應保持社交距離、或戴口罩等防疫措施，更運用「行銷創意」並融合「城市美學」，在嘉義市願景館上方刊登「黃敏惠市長與沉睡森林動物宣導防疫」的插畫看板，加強市民防疫觀念。

▲火車站等鬧區看板可見防疫宣導。（圖／記者翁伊森翻攝）

由在地設計師SMART（莊信棠）再度操刀設計最新插畫看板，情境設定在沉睡森林小學堂中，市長黃敏惠化身Q版教師形象與沉睡森林的大白熊、小企鵝、石虎、粉紅象、白熊小妹等動物們，一起宣導各種有效防疫的小撇步，包括勤洗手、拱手不握手、避免出入人多地方、戴口罩等。

為了加強防疫工作，嘉義市市長黃敏惠再度拍攝影片，宣傳戴口罩的重要性，黃敏惠表示，「疫情瞬息萬變，我們要慎防社區傳染，防疫工作再升級，除了加強各項防疫消毒工作，更需要市民朋友的配合，外出時記得攜帶口罩，用餐時盡量以外送或外帶、減少人與人的接觸，也請所有的餐飲業者務必戴上口罩，可以降低傳染的機率，保護自己就是保護他人，大家一起做好防疫工作。」

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