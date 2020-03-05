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社會 社會焦點 保障人權

破壞嘉義「沉睡大白熊」凶手抓到了！　腳踏車男辯：以為可塗鴨

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警方強力偵查還大白熊安穩的夜晚

▲ 沉睡大白熊夜不安寧半夜遭人塗鴉 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲ 民眾趁大半夜騎車前往火車站廣場塗鴉沉睡大白熊夜 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

新冠肺炎疫情蔓延，嘉義市政府為提醒民眾做好自主健康管理，日前搭配插畫家莊信棠展現創意將嘉義車站廣場前的公共藝術裝置-沉睡大白熊戴上不同色系的口罩，不僅引起日本雅虎網站的注意，嘉義車站前廣場瞬間成為民眾熱門的打卡旅遊景點，但日前竟有民眾利用清晨乏人注意之際，以油性筆塗鴉書寫數(文)字，破壞創作者的一番好意。

▲ 沉睡大白熊夜不安寧半夜遭人塗鴉 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲ 沉睡大白熊夜不安寧半夜遭人塗鴉 。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義市政府警察局第一分局獲報後，分局長蘇玉坪隨即率同偵查隊邱隊長、長榮派出所姜所長馳赴現場勘察並調集各派出所的監視器調閱小組成員籌組0302專案小組，展開相關分工及調閱事宜，專案小組不眠不休、鍥而不捨終於在最短時間掌握到清晨4點許騎腳踏車的男子涉有重嫌。

經擴大調閱行徑軌跡，循線調閱到犯嫌住居所，專案小組立即到場請其說明，鄭嫌見行跡敗露遂坦承所為並辯稱係看到媒體報導出於好奇才至現場，又以為是可塗鴉留言所以才有此種舉動，警方詢問後仍依違反社會秩序維護法調查裁罰，以維社會秩序與安寧。

第一分局分局長蘇玉坪表示，大家出門旅遊是放鬆身心最好的調劑，而沉睡大白熊是許多民眾來嘉義旅遊進出火車站必拍的景點，且為因應目前疫情流行，嘉義市政府還特地為大白熊量製口罩，提醒民眾除了來嘉旅遊外，也應注意本身的健康，做好自主管理。

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