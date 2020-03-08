防疫不分藍綠　王美惠、黃敏惠攜手守護市民健康　

▲生技業者捐贈防疫物資送暖，民進黨立委王美惠及國民黨嘉義市長黃敏惠共同感謝廠商。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

新冠肺炎疫情嚴峻，各地都在防疫大作戰，乾洗手液、二氧化氯等防疫物資皆不易購得，東輝生物科技公司主動捐贈8000瓶75ml的乾洗手液及100瓶4000ml的二氧化氯給多個單位於立法委員王美惠服務處舉行捐贈儀式，其中市府環保局清潔隊獲贈960瓶乾洗手液，市長嘉義市長特別到場感謝東輝生物科技公司對社會的回饋，意外與民進黨立法委員王美會同框防疫，讓人看見防疫不分藍或綠。

▲生技業者捐贈防疫物資送暖。（圖／記者翁伊森翻攝）

黃敏惠表示，病毒無所不在，許多在第一線的民眾容易碰觸到，人民的憂慮市府要解決，「面對疫情，守護大家平安，沒有人是局外人，我們都是一家人!」特別感謝王美惠立委及以生產環保、無污染清潔酵素產品「御衣坊」，在地優秀的東輝生物科技公司捐贈防疫物資，給第一線環保局清潔隊員、照顧服務員、計程車業者，以及與民眾頻繁接觸的南屏宮、水牛厝祖師公廟及天公廟，一同守護大家健康。

另外，她表示計程車司機就像是嘉義市的觀光大使，因此特別感謝嘉義市計程車同業公會及計程車職業工會的努力防疫消毒，司機從早就開始擦拭車輛、方向盤及把手，民眾下車有空閒時，也會立刻擦拭，希望讓大家更加安心，另外市府也在第一時間將口罩做最好的調度。

立法委員王美惠表示，感謝東輝生物科技公司提供乾洗手液給民眾，讓需要的人可以到服務處領取，但她認為計程車司機、環保局清潔人員及照服員也都需要這些物資，因此提供給這些單位的人員；她並感謝黃敏惠市長的共襄盛舉，因清潔人員的協助將市容變得更好，並再次呼籲民眾拱手不握手並勤洗手。

▲黃敏惠帶頭為計程車消毒。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義市計程車同業公會及計程車職業工會的司機指出，這起疫情的確影響很多民眾搭車的意願，但過渡時期人只要平安就好。他們很感謝市長和立委提供口罩讓大家防疫，讓大家可以安心坐計程車，並表示他們從早上開始便會消毒車輛、方向盤、及把手等，希望讓民眾更加放心。

▲黃敏惠王美惠共同為計程車消毒。（圖／記者翁伊森翻攝）

立法委員王美惠並頒發感謝狀給東輝生物科技公司，感謝提供960瓶乾洗手液給環保局清潔隊人員，另外也分別提供給服務處的民眾、嘉義市照顧服務員、計程車業者、水牛厝祖師公廟及天公廟(玉皇宮)等單位。

市長黃敏惠及立法委員王美惠也戴上口罩及手套，示範消毒門把及椅套，希望讓民眾在搭乘計程車時更為安心。

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