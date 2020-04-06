防疫靠自己　慈濟基金會推廣提高免疫姑且一「素」

▲慈濟基金會於6日於雲林縣府工策會提供素食餐，與縣府主管一起分享，指出最佳的防護還是提高身體的免疫力。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

新冠肺炎病毒肆虐，防疫成為全民運動，慈濟基金會6日於雲林縣府工策會提供素食餐，與縣府主管一起分享，並指出最佳的防護還是提高身體的免疫力，不妨藉由防疫的機會調整飲食習慣，讓大家在疫情嚴峻期間，推動素食推廣讓健康習慣深植人心。

慈濟斗六分院長簡瑞騰指出，很多增強免疫力的食物都是植物性的，若想提高免疫功能，吃素也是一種聰明的選擇，並掌握幾項原則，每天攝取足夠的蛋白質跟蔬菜水果，且盡量以色彩鮮豔的蔬果為主；多吃天然食物、遠離加工食品，就能透過飲食強化自體免疫力。他以身說法告訴大家吃素是很健康的飲食。

雲林縣長張麗善表示，即使是非素食者，也可以試著多吃菠菜、玉米攝取植物性蛋白質，在攝取植物性蛋白質的同時也會食入到大量膳食纖維，可以改善腸道環境，而植物中豐富的植化素，能抑制發炎、預防慢性病。所以從植物攝取蛋白質，不僅能避免動物性蛋白質的缺點，還能得到很多好處。

衛生局長曾春美也叮嚀民眾，在防疫期間，請大家早點睡、多運動，多吃新鮮的原形食物，如此由內而外去強化自己身體的免疫力，讓病毒無機可乘，期待所有人都可以越來越健康，不受到疫情的波及。

▲慈濟基金會於6日於雲林縣府工策會提供素食餐，與縣府主管一起分享，指出最佳的防護還是提高身體的免疫力。（圖／記者蔡佩旻攝）

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