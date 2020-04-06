黃寶慧獨家專訪／安倍發言人谷口智彥證實：日本明天宣布緊急狀態！

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新冠肺炎疫情在日本有猛爆式爆發趨勢，日本首都東京感染人數迅速竄升，連續兩天(4月4日、5日)分別新增118例及143例，創下單日新高，光是東京確診人數已經超過1000人、全國感染人數也來到3000多人。ETtoday新聞雲《慧眼看天下》主持人黃寶慧，6日全球獨家視訊專訪日本內閣官房參與、也就是首相安倍內閣特別顧問暨發言人谷口智彥教授(Tomohiko Taniguchi)，他在受訪中搶先獨家證實，首相安倍晉三將於7日宣布日本進入「緊急事態」。









▲《慧眼看天下》主持人黃寶慧與日本安倍首相特別顧問谷口智彥視訊連線。

隨著日本疫情變化越來越嚴峻，除了東京都外的首都圈，大阪等地的確診病例有急速增加趨勢。安倍特別顧問谷口智彥在接受黃寶慧專訪時表示，由於日本疫情已進入對國民生活和經濟造成嚴重損失的階段，因此首相安倍已著手進行相關準備，也召集專家組成諮詢委員會商討，預計7日就會發佈「緊急狀態宣言」，一旦發佈後，被指定為實施地區的都道府縣知事，可以要求居民避免外出，而谷口智彥在訪談中強調，這是日本從二次大戰以來從未面臨過的局面。

若宣佈緊急狀態，這將是日本國會賦予安倍晉三緊急狀態權力後，第一次動用緊急狀態令。面對新冠疫情帶來的挑戰，外界關注東京都是否可能因此被「封城」? 對此，谷口智彥表示，現在並非戰爭狀態，日本的「緊急狀態」和國外有強制力的「封城」截然不同，是要讓受緊急事態宣言管制的地方政府，可以要求民眾禁止不必要的外出，讓民眾了解「待在家中」的重要性，並無強制力。

另外針對各國防疫表現，谷口智彥高度讚許台灣在應對新冠疫情的表現，是「目前為止全球表現最棒的國家」，他也樂見日、台能夠攜手抗疫，共享防疫及開發疫苗的資訊。其實在一月底時，首相安倍就呼籲各國支持台灣加入全球防疫體系，雖然台灣屢屢被排除在世界衛生組織（WHO）防疫體系門外，不過谷口智彥表示，世界衛生組織的目標是讓「全人類」得到「最好的健康」，所以當WHO宣佈全球大流行之後，所做的一切就是要幫助全世界人類應對疫情，而隨著全球受感染人數的迅速增加，台灣的防疫成果在國際社會有目共睹、成為各國仿效的模範，也再度讓世人看見台灣！

谷口智彥（TomohikoTaniguchi）目前是安倍首相特別顧問暨發言人，並且任教於慶應大學特聘教授，曾任《日經BUSINESS》記者、編輯委員，之後進入外務省，擔任外務副報導官、廣報文化交流部參事官等職，專長國際政治經濟與外交，對台灣相當友善。這也是日本首相府內閣官員第一次接受台灣媒體專訪，受到日本高度重視。谷口代表日本安倍政府對台灣表達極度的肯定以及支持。國際疫情嚴峻，多國陸續發布緊急命令，疫情的失控牽動全球局勢轉變，深度完整的專訪內容，敬請鎖定4月11日晚間9點《ETtoday新聞雲》「慧眼看天下」節目。

▼日本首相特別顧問暨發言人谷口智彥教授6日於臉書上PO文表示接受《慧眼看天下》主持人黃寶慧Rebecca Huang專訪（圖／翻攝臉書）



▼《慧眼看天下》主持人黃寶慧與日本安倍首相特別顧問谷口智彥視訊連線。（圖／記者李毓康攝）