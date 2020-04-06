生態池、溜索、攀岩牆　竹市綠光公園啟用讓孩子大玩跑酷

▲綠光公園善用公園地形，適合各年齡層小朋友使用。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

竹市首座溜索進駐綠光公園！新竹市長林智堅今（6）日視察綠光公園啟用狀況，與孩子們一同體驗溜索，他說，綠光公園過去是汙水處理廠用地，原是沒有設施的大草皮，市府投入1,600萬，新設生態滯洪池及地景式遊具，從無到有為綠光里打造多樣化的設施，包括溜索設施、攀岩牆、平衡木、沙坑、溜滑梯、盪鞦韆，讓孩子大玩跑酷訓練平衡感，造福鄰近東園里約8千里民；此外，日前市府也已啟動全市公園大消毒，讓孩子防疫期間也能安心玩耍。

林智堅表示，綠光公園是進擊的公園與步行城市兩大計畫中的重要建設，也是任內唯一從無到有新闢的公園。原為汙水處理廠用地，於106年變更為公園用地，將原有無設施之綠地，改善成老少咸宜、寓教於樂的公園，並有生態滯洪池與地景式兒童遊具區兩大特色。

新竹市政府城銷處表示，綠光公園位於公道五路高架橋旁，兩側為新興的住宅社區，新生家庭多且為明星文教學區，因此是環境教育示範的最佳區位。近年來都市滯洪議題逐漸升起，為提升都市透水率，以減少暴雨的衝擊，此區規劃小型滯洪區及雨水撲滿，並使用透水瀝青的材質以做為示範，另外增設復古式汲水器，提供小朋友娛樂。

城銷處表示，考量此區小朋友多，特地規劃地景式兒童遊具，遊具區豐富且多樣，含有新竹市公園首座的溜索設施，以及攀岩牆、平衡木、沙坑、溜滑梯、盪鞦韆等多樣設施，並善用公園地形，適合各年齡層小朋友使用，提供大小朋友充足的活動空間。

城銷處表示，此地風勢較為強勁，改善後新植100多棵喬木，做為大片防風林帶減緩風勢，且挑選開花性喬木增加季節特色，並設置環園散步道讓民眾漫步於林蔭下，增加夜間的照明設備，民眾下班後也可以到公園運動，並設置多處休憩座椅，及花架涼亭提供舒適休憩空間，打造綠光宜居生活圈。