韓國瑜亮「躲訪神器」記者一看臉色全變！甚至還為了它閃到腰

▲韓國瑜端著鳳梨要記者們品嘗。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市長韓國瑜3日前往大樹區了解鳳梨產銷狀況，並且下田採收，試吃當季的鳳梨，還拿起一整盤鳳梨想招待媒體，但媒體工作者有吃鳳梨的禁忌，就怕會太旺，都不敢伸手拿，而韓國瑜也在推廣鳳梨過程中不慎閃到腰。

▲韓國瑜端著鳳梨要記者們品嘗。（圖／記者洪靖宜攝）

高雄鳳梨種植面積約1554公頃，一年產量約6萬多噸，主要產期在3至6月，109年1至3月鳳梨外銷量達1833公頃，產值達4641萬元，但比起去年明顯受新冠肺炎影響減少，韓國瑜3日特別來到大樹視察，關心產銷狀況，他說韓國瑜說目前正值鳳梨盛產期間，鼓勵大家盛產時請多支持高雄鳳梨，也可運用高雄首選平台，對於高雄農產的品質也相當有信心。

▲韓國瑜下田採鳳梨。（圖／記者洪靖宜攝）

韓國瑜還下田採收熟成的鳳梨，並且邊品嘗邊推銷鳳梨周邊商品，並且端著一盤鳳梨朝著媒體走來，要大家品嘗看看，但媒體有吃鳳梨的禁忌，就怕會太「旺」、新聞跑不完，大家都不敢伸手拿。要離開時，幕僚告知為何媒體們都不吃鳳梨後，韓國瑜還一臉不可置信，「問題是不吃鳳梨高雄新聞還是很旺！」，也嘆新聞界真的太辛苦。

▲記者詢問韓國瑜市長是不是閃到腰只見比個讚 。（圖／記者翁進忠翻攝）

除了親身體驗採鳳梨，韓國瑜利用其他時間拍攝推廣鳳梨影片時，卻不慎閃到腰，他6日出席活動時可見走路姿勢有些卡，被問及是否閃到腰，身體狀況還好嗎？韓國瑜則比出大拇指，給了個讚，表示狀況很好。

時間對我們來說完全沒用！

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