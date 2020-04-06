高市議會藍黨團傾向延1個月　罷韓團體批韓啟動「B計畫」嘆：可憐哪！

▲罷韓四君子批高議會延會全因韓國瑜 。（圖／記者翁進忠攝）

記者洪靖宜、翁進忠／高雄報導

高雄市議會原定4月16日開議，不過4月7日議會程序委員會將要討論是否延會，這也遭罷韓團體批假藉疫情延會，再一次規避總質詢，Wecare高雄發起人尹立表示，這代表韓國瑜已經開始執行B計畫，利用高雄市選委會，及國民黨議員佔多數的高雄市議會，任意的去掌握被罷免或被質詢相關的期程；台灣基進新聞輿情部副主任張博洋也用一句話形容，「可憐哪！」

▲罷韓四君子批高市議會根本快變國瑜市議會 。（圖／記者翁進忠攝）

對於高雄市議會可能延期，罷韓團體特別選在議會前開記者會，Wecare高雄發起人尹立嘆：「韓國瑜市長真是可憐哪！民選市長這麼怕進議會，4月7日議會程序委員會討論是否延期，同時下午4點選委會也會招開委員會，有可能會宣布二階提早通過，這代表韓國瑜已經開始執行B計畫，就是如何規避議會的查詢，他利用能掌控的高雄市選委會，以及國民黨議員佔多數的高雄市議會，變成是他的玩具，可以任意的去掌握被罷免或被質詢相關的期程。」

▲罷韓提案法定領銜人陳冠榮 。（圖／記者翁進忠攝）

罷韓提案法定領銜人陳冠榮批韓是「作秀衝第一，質詢『酸』最快」，如果疫情這麼嚴重應該是要宣佈所有的學校停班、停課，宣佈所有的公司停止上班，但學生要為自己的課業負責，公司要為自己的股東負責。但韓國瑜似乎卻認為不用為自己的施政負責，為了躲避一階罷免，議會變成史上最晚開議的一次，同時為了躲避二階罷免，韓國瑜以及整個國民黨議會黨團又決定要在將議會再次延，對於無心市政的市長，無心市政的黨團，呼籲韓市長儘快辭職，否則整個四年期間，通通都不用接受質詢。

▲台灣基進新聞輿情部副主任張博洋。（圖／記者翁進忠攝）

台灣基進新聞輿情部副主任張博洋表示，高雄出了這樣多次迴避市民監督，迴避市議會監督的市長，只能說一句「可憐哪」，但是可憐哪不只是這位市長可憐，而是我們的中國國民黨團也是可憐哪，在去年韓國瑜為了要提早下班去跑選舉，中國國民黨團就成為韓國瑜的應聲蟲以及許願池。

▲Wecare高雄發起人尹立。（圖／記者翁進忠攝）

尹立也補充，國民黨對外說法是防疫需求，如果真的是這樣很簡單，只要調動程序就好了，就是市長施政報告完馬上總質詢，這市議會權限可以做到，讓市長施政報告完馬上總質詢，就代表韓國瑜願意去面對總質詢，如果沒有就證明國民黨一直在說謊。

國民黨團總召曾俊傑說，目前國民黨黨團傾向延後一個月開議，畢竟目前疫情尚未趨緩，且連假才剛放完，還是會擔心疫情擴散，請罷韓團體不要混為一談，畢竟要罷免的人不會因為延會而受影響，但一切還是要等7日的程序委員會召開完畢後才會有正式的結果。

高市府新聞局長鄭照新表示目前以如期開議做好準備，議會有任何調整市府都予以尊重。