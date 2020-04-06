粉專PO假訊息紅到NHK新聞專題　《只是堵藍》遭點名





▲NHK新聞節目點名台灣多個臉書粉專成為假訊息推手。（圖／翻攝只是堵藍粉專）



地方中心／高雄報導

2020總統大選中，指控對手「作假」並誓言「打假」似乎已成為選戰中累積聲量的手段之一，日本《NHK特級》便以此製作一集新聞專題「DIGITAL vs REAL」（デジタル VS リアル）」探討假訊息如何影響民眾，節目內容也提到總統選戰中，已有超過250則假訊息影響民眾媒體識讀，其中就點了臉書粉專《只是堵藍》。

這個報導也指出，當時參選總統的高雄市長韓國瑜出席一場寶寶爬行比賽中，抱起一位嬰兒合照，甚至親吻了額頭，當時便有網友在臉書上表示嬰兒的媽媽對這個舉動相當不滿，這個訊息被《只是堵藍》分享後，競辦對此曾特別澄清，表示嬰兒是母親親自抱給韓國瑜合照，而且嬰兒的父母也不認識這名爆料的網友，臉書的訊息全是憑空捏造，NHK在節目中也截下了粉專截圖。

另一個遭點名的臉書粉專為「玉山腳下」，報導內容揭露該粉專發布的影片「揭露蔡英文的賣台證據」，指摘蔡英文做生意送錢給特定國家，不過調查局在去年10月份介入調查後，發現假訊息來源竟然來自於中國央廣下一名身兼節目主持人的記者所製作。

除此之外，NHK這集新聞專題也針對台灣在新冠肺炎疫情期間假訊息傳遞情形，報導中也點名臉書粉專「國會調查兵團」、「公民廟口-立委在做天在看」都在3月初分享了「台灣研發成功快篩，中國在WHO搶收割～」影片，但最後證實該影片遭移花接木，影片內容事實上為2月初WHO舉行的第146屆執行委員會會議，且會議內容並無提到中國搶收割，但該則假訊息傳播相當廣，連專「打馬悍將粉絲團」及立委王定宇臉書都曾分享過。