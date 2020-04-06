　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

粉專PO假訊息紅到NHK新聞專題　《只是堵藍》遭點名

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼ 韓競選辦公室提告三立、只是堵藍。（圖／翻攝只是堵藍粉專）

▲NHK新聞節目點名台灣多個臉書粉專成為假訊息推手。（圖／翻攝只是堵藍粉專）

地方中心／高雄報導

2020總統大選中，指控對手「作假」並誓言「打假」似乎已成為選戰中累積聲量的手段之一，日本《NHK特級》便以此製作一集新聞專題「DIGITAL vs REAL」（デジタル VS リアル）」探討假訊息如何影響民眾，節目內容也提到總統選戰中，已有超過250則假訊息影響民眾媒體識讀，其中就點了臉書粉專《只是堵藍》。

這個報導也指出，當時參選總統的高雄市長韓國瑜出席一場寶寶爬行比賽中，抱起一位嬰兒合照，甚至親吻了額頭，當時便有網友在臉書上表示嬰兒的媽媽對這個舉動相當不滿，這個訊息被《只是堵藍》分享後，競辦對此曾特別澄清，表示嬰兒是母親親自抱給韓國瑜合照，而且嬰兒的父母也不認識這名爆料的網友，臉書的訊息全是憑空捏造，NHK在節目中也截下了粉專截圖。

另一個遭點名的臉書粉專為「玉山腳下」，報導內容揭露該粉專發布的影片「揭露蔡英文的賣台證據」，指摘蔡英文做生意送錢給特定國家，不過調查局在去年10月份介入調查後，發現假訊息來源竟然來自於中國央廣下一名身兼節目主持人的記者所製作。

除此之外，NHK這集新聞專題也針對台灣在新冠肺炎疫情期間假訊息傳遞情形，報導中也點名臉書粉專「國會調查兵團」、「公民廟口-立委在做天在看」都在3月初分享了「台灣研發成功快篩，中國在WHO搶收割～」影片，但最後證實該影片遭移花接木，影片內容事實上為2月初WHO舉行的第146屆執行委員會會議，且會議內容並無提到中國搶收割，但該則假訊息傳播相當廣，連專「打馬悍將粉絲團」及立委王定宇臉書都曾分享過。

ET快訊
抗煞不慎染病！護理師失去嗅覺17年　感嘆：沒醫生敢幫我看病
快訊／三重天台旁驚見「全裸男屍」　躺B2逃生梯間滿身髒汙
最毒班機9人中鏢！327人居家隔離　座位表曝光
台女拒付南韓3.4萬元隔離費「遭驅逐出境」　外交部晚間回應了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

真的免抽籤！民進黨Po文酸「口罩中籤率100％」　網狂Tag林珍羽：記得繳錢

爆「林珍羽已入北市府上班」…　最正議員嗆知法犯法：網路造謠就要處分

比爾蓋茲讚台灣是防疫模範！王定宇曝驚人關鍵...建議提升管制

台女拒付南韓3.4萬元隔離費「遭驅逐出境」　外交部回應了！

粉專PO假訊息紅到NHK新聞專題　《只是堵藍》遭點名

民進黨中市黨部主委5月24日改選　議員李天生呼聲高

「酷碰券」何時發放？沈榮津：待疫情趨緩指揮中心宣布就啟動

蔡英文「視訊接見」美國密涅瓦大學生　狂讚國家隊、捐口罩與國際共度難關

「發現金紓困比較實在！」　國民黨團：讓急需用錢民眾維持日常開銷

7000億企業融資紓困方案出爐　「500萬15工作天核貸」17張圖一次看

《夫婦的世界》諷小三：老公只是排洩　金喜愛勾好友老公上床..劇情超展開

手持有口罩不戴！大媽進捷運遭攔 嗆「又沒生病」警怒吼：妳亂很久

Lisa老師嚴格再上線！！　嚴肅：妳應該對妳同學感到抱歉

半夜巷弄追逐...檢舉達人沿路大叫 車主錄影反制：我陪你跑到天亮

基隆8歲女童集70片口罩贈警　超萌娃音提醒：要小心注意安全

Lisa嚴格要求練習生動作到位「再一次」！　親自示範：希望我的經驗能幫到她們

強迫中獎？成田機場隔離一晚14萬！ 暖地勤幫處理還塞1千日圓祝福台人

酸台灣捐200萬個口罩就成民主典範　華春瑩：看來美國的標準真的不高

「每天早晨畫面」讓網友們超羨慕　白柴瞇眼咬毯毯迎接媽：早安♥

韓國夫妻無視檢疫落跑+拒收罰單　「沒權控制我」指控台灣侵犯隱私

真的免抽籤！民進黨Po文酸「口罩中籤率100％」　網狂Tag林珍羽：記得繳錢

爆「林珍羽已入北市府上班」…　最正議員嗆知法犯法：網路造謠就要處分

比爾蓋茲讚台灣是防疫模範！王定宇曝驚人關鍵...建議提升管制

台女拒付南韓3.4萬元隔離費「遭驅逐出境」　外交部回應了！

粉專PO假訊息紅到NHK新聞專題　《只是堵藍》遭點名

民進黨中市黨部主委5月24日改選　議員李天生呼聲高

「酷碰券」何時發放？沈榮津：待疫情趨緩指揮中心宣布就啟動

蔡英文「視訊接見」美國密涅瓦大學生　狂讚國家隊、捐口罩與國際共度難關

「發現金紓困比較實在！」　國民黨團：讓急需用錢民眾維持日常開銷

7000億企業融資紓困方案出爐　「500萬15工作天核貸」17張圖一次看

鴻海3月營收3476.54億元　月增59.87%

核航母「羅斯福號」艦長被拔官　老羅斯福曾孫：他是個英雄！

國家級警報11景點　四大會計師事務所上緊發條　員工須自主健康管理

怕自己和妻子染疫　他開2槍共赴黃泉路...檢測結果是陰性

封城在家也要運動！C羅發起「客廳盃」挑戰　俄羅斯滑冰正妹也響應

真的免抽籤！民進黨Po文酸「口罩中籤率100％」　網狂Tag林珍羽：記得繳錢

妙齡女臉書賣口罩「只收錢不出貨」　百人驚覺上當已被騙逾50萬

爆「林珍羽已入北市府上班」…　最正議員嗆知法犯法：網路造謠就要處分

女子網PO政府要徵收酒精　桃檢提公訴：散播流行疫情不實訊息罪

連假爽玩後發燒喉痛衝急診：我去過墾丁　高雄各大醫院增問11景點TOCC

時速120km撞飛中線左轉騎士　超駭人影片曝光網蓋千樓吵翻

政治熱門新聞

陳時中提彈性上　內政部6日執行

預購口罩兩次都沒中？林珍羽道歉

最帥市長愛台原因曝！背景讓劉寶傑嚇呆

北捷開罰首例！30歲女沒戴口罩

北市8日啟動「彈性上班」

台女遭南韓逐出境　外交部回應了！

連假景點擠爆　侯友宜憂成防疫破口

嗆爆陳時中「裝睡」被檢舉！黃智賢今將函送法辦

罷韓結果會如何？　挺韓名嘴預測：會過

黃智賢痛批興文字獄　王定宇：不用哇哇叫！

「斷言台獨的末日到了」邱毅：兩岸情勢可能發生大變化

紓困總規模將擴大至一兆　蔣萬安建議「直接發現金補助」

役男「假結婚、真退伍」　國防部：未來以「詐欺罪」送辦

狂譙陳時中遭查水表　黃智賢爆怒揭真相

更多熱門

相關新聞

北市商人PO影片嗆「蔡英文作票」下場慘

北市商人PO影片嗆「蔡英文作票」下場慘

刑事局今年3月30日接獲民眾檢舉，知名影音平台YouTube網站有帳號在3月28日上傳一部《蔡英文做（作）票，必須下台》影片，影片指責總統蔡英文作票400萬張以上才獲得總統大選勝利的相關不實訊息。

韓國瑜請吃鳳梨　記者沒人敢碰！

韓國瑜請吃鳳梨　記者沒人敢碰！

綠議員轟韓國瑜避總質詢　鄭照新：早做好準備！

綠議員轟韓國瑜避總質詢　鄭照新：早做好準備！

高市議會藍營想延1個月　罷韓團體：可憐哪！

高市議會藍營想延1個月　罷韓團體：可憐哪！

罷韓結果會如何？　挺韓名嘴預測：會過

罷韓結果會如何？　挺韓名嘴預測：會過

關鍵字：

假訊息假新聞NHK只是堵藍韓國瑜

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

曾到11景區　校：學生先請假1周

快訊／疫情有變化？　指揮中心記者會提前至10：00召開

五一連假是否取消？陳時中回應了

14 天內不要接近連假出遊的人

護士高燒值班12小時！下班後死在床上

蔡波能出生5天「又出狀況」

小龐「不捨志村健離開」畫面曝光

連假和朋友聚餐咳嗽、喉嚨痛　醫：大量篩檢潮將出現

女歌手遭捲聯結車亡　男友心碎PO文

快訊／指揮中心宣布：連假曾至人潮擁擠場所「自主健康管理14天」

快訊／雲林斗六警匪追逐　現場5人受傷

拳王19歲女兒「怒捅小三」吃牢飯

父親遺像被當「商場地磚」隨意踩

蔡依林合唱陳奕迅　網看MV傻眼戰翻

陳時中提彈性上　內政部6日執行

更多

最夯影音

更多
《夫婦的世界》諷小三：老公只是排洩　金喜愛勾好友老公上床..劇情超展開

《夫婦的世界》諷小三：老公只是排洩　金喜愛勾好友老公上床..劇情超展開
手持有口罩不戴！大媽進捷運遭攔 嗆「又沒生病」警怒吼：妳亂很久

手持有口罩不戴！大媽進捷運遭攔 嗆「又沒生病」警怒吼：妳亂很久

Lisa老師嚴格再上線！！　嚴肅：妳應該對妳同學感到抱歉

Lisa老師嚴格再上線！！　嚴肅：妳應該對妳同學感到抱歉

半夜巷弄追逐...檢舉達人沿路大叫 車主錄影反制：我陪你跑到天亮

半夜巷弄追逐...檢舉達人沿路大叫 車主錄影反制：我陪你跑到天亮

基隆8歲女童集70片口罩贈警　超萌娃音提醒：要小心注意安全

基隆8歲女童集70片口罩贈警　超萌娃音提醒：要小心注意安全

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面