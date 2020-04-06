綠議員轟韓國瑜「有時間擺宴席卻避總質詢」　鄭照新：早做好報告準備！

▲高市議員高閔琳。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市議會原定4月16日開議，不過國民黨團已傾向延後一個月開議，要在4月7日議會程序委員會中要討論是否延會，這也讓民進黨議員紛紛表達不滿意見，高雄市議員高閔琳認為，原定4月16日高市議會開幕，5月25日市政總質詢，一旦延期一直到6月26日才是市政總質詢，但根據罷免流程，最快6月13日就要投票，國民黨團就是護航要讓韓國瑜成功躲避總質詢。

高閔琳說，「台北市議會不延會，為什麼高雄市議會要延會」，她認為要延會可以，但要求市長施政報告之後，立刻進行議員總質詢。她批：「國民黨議員一直要故意在罷免投票時，讓韓國市長規避議會的監督及質詢，難道韓市長有時間請農漁會吃吃、喝喝擺宴席，卻沒沒有時間來高雄市議會備詢，談紓困防疫嗎？」

▲高市議會是否延期引發討論 。（圖／市議員高閔琳提供）

原定4月16日高市議會開幕，4月20、21日是市長施政報告與質詢，5月25日市政總質詢開始，若一旦延後1個月開議，就會變成5月18日開幕，一直到6月26日才是市政總質詢，但根據罷免流程，最快6月13日就要投票，讓韓國瑜成功躲避總質詢。

高閔琳批：「其實全民都在看國民黨如何包庇韓國瑜，韓國瑜平常也都沒有相關的行程，像縮頭烏龜一樣，整天一直躲下去，不是辦法，如果韓國瑜市長沒有能力面對議會，那就不要當市長！」

▲韓國瑜對於敏感問題一概不回應。（圖／記者翁進忠攝）

對於議會是否延期，韓國瑜僅拱手作揖，都說「謝謝」，隨即上車離去。新聞局長鄭照新則說：做好隨時向議會報告準備，我們都做好準備了，議會報告是市府職責，尊重議會自主」，他強調：「我們早就做好報告準備！」。

▲鄭照新表示對於備詢都做好準備 。（圖／記者翁進忠攝）

國民黨團總召曾俊傑說，目前國民黨黨團傾向延後一個月開議，畢竟目前疫情尚未趨緩，且連假才剛放完，還是會擔心疫情擴散，請罷韓團體不要混為一談，畢竟要罷免的人不會因為延會而受影響，但一切還是要等7日的程序委員會召開完畢後才會有正式的結果。

時間對我們來說完全沒用！

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