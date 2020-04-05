罷韓結果會如何？　挺韓名嘴預測：肯定會過關

▲陳揮文預測，若罷韓走到投票的地步，一定會過關。（合成圖／翻攝自YouTube／記者翁進忠攝）



記者柯振中／綜合報導

高雄市長韓國瑜2020輸給蔡英文，回到高雄專心市政。不過，他還面臨著罷免危機，是否會成功，外界看法不一。國民黨許淑華認為，罷免不會過關，但名嘴陳揮文則說，若真的成案，「57萬並不多」，罷免會過關。

國民黨立委許淑華日前接受《Bit King比特王出任務》專訪，她在專訪中對罷韓的問題做出相關回應。許淑華說，對很多支持韓國瑜的人來說，韓國瑜在任期內不是沒有繳出成績單，但只有取得更多的資源，才能讓高雄更好。

許淑華提到，目前的連署門檻較低，罷韓的案件肯定會成立，但選舉是一碼歸一碼，許多選民當初沒有投給韓國瑜，是希望韓國瑜可以好好地當高雄市長，而非投給蔡英文，「到目前為止，我聽到的很多人是這樣（想）。」

▲許淑華樂觀認為，罷韓不會過關。（圖／翻攝自粉專／許淑華）



她認為，罷免案不會通過，高雄不能一直處於選舉的氛圍中，從高雄市民的角度來看，有許多人能感受到韓市長的「路平、水溝」等政績，「其實我們也滿平常心的。」

不過，挺韓名嘴陳揮文則持相反意見。陳揮文在節目《飛碟晚餐 陳揮文時間》上說，民進黨都選贏了，「還一定要罷免他嗎」，但他不是在幫韓國瑜求饒，「沒有，要罷免就罷免啊」，若罷免真的成案，57萬票的門檻不算高，罷免案一定會過關。

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