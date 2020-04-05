知名親子連鎖店「麻吉樂園」驚傳惡意倒閉　近5百人求償無門

▲麻吉樂園斗六、彰化館傳出惡性倒閉，受害者初估近5百人。（圖／取自斗六館臉書）

記者李忠憲／台中報導

知名麻吉樂園彰化館、雲林斗六館傳出惡性關閉，業者先推出優惠預售票券吸金後無預警關店，目前已有400多人受害，損失約40多萬。彰化縣消保官5日表示，雲林斗六總公司上月已申請解散，彰化分公司已廢止，嘉義館為加盟店也是受害者；業者疑為計畫性倒閉，已行文要求說明，建議受害者可提告詐欺附帶民事賠償。

鎖定親子的麻吉樂園共有雲林斗六、彰化、嘉義3館，其中嘉義館為加盟店。彰化民眾控訴，彰化館2019年11月就開始推出大量優惠預售票券，吸引許多家長掏錢購買，今年3月竟惡性關閉。

民眾表示，彰化館在上月初公告，因新冠（武漢）肺炎疫情休館1個月，預計4月重新開放。但房東卻在3月中就在門口張貼告示，表示彰化館租約期滿未續約，可見根本是惡意關閉。3月下旬，斗六館、嘉義館也先後公告休館，經電話詢問，斗六館電話已成空號。嘉義館4月1日在臉書發文稱，他們是加盟店，也是受害者。

有民眾組成自救會，並透過網路收集受害者相關資訊，截至本月2日為止，已有480多人登錄資料，損失初估40多萬元。

自救會表示，目前看起來每人損失大約介於1000至3000元，因為人數眾多，已找到一位律師願意幫大家找法扶律師打團體訴訟，但須超過500件才能啟動。加上填寫資料中，有些人忘記填寫必須註記為零，希望大家能將資料填寫完整。另外，也已與台中市的海線立委服務處接洽，若無法啟動團體訴訟，將轉由民代協助。希望藉由大家微小的力量，遏制詐財風氣。

彰化縣消保官林秀蓮對此表示，經了解麻吉樂園斗六館是總公司，3月9日已申請解散，彰化分公司已廢止。目前已行文總公司要求業者說明，已接到10多件家長申訴及諮詢電話。此案恐怕是惡意性倒閉，恐涉及詐欺罪，建議受害者可告詐欺附帶民事賠償。另外，建議民眾購買禮券、票券最好挑有銀行履約保證的，在期限內使用，比較有保障。

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