收妨害名譽傳票！外界揣測是韓國瑜　楊秋興炸：告我的也要出庭

▲楊秋興出示傳票指自己被控告妨害名譽。（圖／地方中心翻攝）

記者洪靖宜、吳奕靖／高雄報導

前高雄縣長楊秋興近日接到一張高雄地檢署寄發的傳票，要求他以妨害名譽的被告身份，在4月7日下午2點40分出庭，外界揣測控告人就是韓國瑜，楊秋興表示自己會出庭，告他的也必須要出庭，不過控告人到底是否為韓國瑜，新聞局長鄭照新並無證實。

▲前高雄縣長楊秋興。（圖／記者洪正達攝）

前高雄縣長楊秋興近日接到一張高雄地檢署寄發給他的傳票，要求他以妨害名譽的被告身份，在4月7日下午2點20分出庭，他說他不知道是誰告他，要等到出庭後才知道。

至於外界揣測控告人是韓國瑜，楊秋興說：「(收到傳票)很莫名其妙阿，選舉都過去那麼久了」，他也提到：「我會按時出庭，要看他告我什麼，我沒有什麼可告，我也不知道誰告我，告我的也要出庭阿，不能因為有錢，委任律師來告人，我也是很忙阿，你要告我就要出庭阿，不能因為有錢就浪費法律資源阿，何況現在是防疫期間阿。」

高雄檢方則指出，此案提告案由是妨害名譽，提告的事實檢察官在進行釐清中，但針對提告人是個人或機關這部分，因正值連假期間，檢察官身邊無卷，為求謹慎，需下周進辦公室確認。

新聞局長鄭照新則說不清楚，與市政及防疫無關之事，無需耗費公共寶貴資源討論，現在專心拼防疫，懇請媒體多多協助傳播防疫資訊，感恩。

▲韓國瑜得知媒體不吃鳳梨是因為怕太「旺」，笑說不吃鳳梨高雄新聞還是很旺。（圖／記者洪靖宜攝）

而韓國瑜下午到大樹關心鳳梨產銷狀況時，並無對此事多談，還端著鳳梨朝著媒體走來，要大家品嘗看看，不過但媒體有吃鳳梨的禁忌，就怕會太「旺」，新聞會跑不完，大家都不敢伸手拿，幕僚告知為何媒體們都不吃鳳梨後，韓國瑜還一臉不可置信的說：「問題是不吃鳳梨高雄新聞還是很旺！」，但到底告楊秋興是誰，屆時開庭見分曉。