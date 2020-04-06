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女童害同學牙斷遭索賠52萬「市場賣雞蛋」求生　網一看氣炸…教育部曝真相

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▲▼教育部。（圖／記者崔至雲攝）

▲教育部國教署回應，52萬是受傷學生家長提起訴訟，由律師計算的理賠金額，會協助學生提供後續協助。（圖／記者崔至雲攝）

記者許展溢／台北報導

新北市永和秀朗國小一名三年級吳姓女學童，2年前和同學在校合力回收舊報紙，因重心不穩踉蹌往前倒，導致同學牙齒撞斷3根，對方家長索賠52萬元。消息傳開，網友氣說，教育部有編列保險預算，此事應屬校園公共意外，不解為何要學生賠？教育部國教署和新北市教育局回應，52萬是受傷學生家長提起訴訟，由律師計算的理賠金額，會協助學生提供後續協助。

永和區民權社區發展協會邱秀蘭理事長表示，吳小妹妹的爸爸領有身心障礙手冊，無法工作，陸籍媽媽回大陸後又失聯，家裡僅靠阿公、阿嬤在傳統市場賣菜維持家計，但賠償金高達52萬元，完全壓垮這家人。且2019年80多歲阿嬤心臟病發住院，賣菜重擔落在年邁阿公身上，但今年 1月，阿公檢查出罹患癌症，農曆年間過世。

請繼續往下閱讀...

此筆金額對單親又是高風險家庭的女童來說完全無力償還，只能在社區及教會幫助下，利用假日推著推車沿街叫賣有機雞蛋，賺取微薄收入。事件披露後，各方關心吳小妹妹處境，有網友氣憤質疑，教育部有編列主管機關為全國高級中等以下學校及幼兒園全面投保的「公共意外責任保險」，此事件應是屬於校園公共意外，為什麼是一個學生賠，是否沒有確實執行編列預算？

▲▼吳姓小女童在住家附近沿街賣雞蛋，籌措52萬賠償金 。（圖／記者陳以昇攝）

▲吳姓小女童在住家附近沿街賣雞蛋，籌措52萬賠償金 。（圖／記者陳以昇攝）

國教署回應，學校當時評估本案意外事件疑因2位同學合力搬移重物時，因重心不穩跌倒，故未提出校園公共意外責任險申請理賠。但當時學校已協助受傷學生申請仁愛基金慰問及學生團體保險理賠，並協助雙方家長調解，惟多次協調未果，受傷學生家長仍堅持提訟。主管機關新北市教育局於事發後亦提供受傷學生急難慰助金，進行社政通報，由社工介入輔導，並連結相關資源協助。

國教署表示，有關52萬元理賠，是受傷學生家長提起訴訟委由律師計算之理賠金額。本案目前由法官責令再次調解，新北市教育局表示，將請學校積極協助雙方家長進行調解，期能達成共識。學校將提供法律諮詢，倘學生因而經濟發生困難，學校亦將動用仁愛基金協助。至於學生心理狀況，新北教育局強調，包含家庭經濟及事件對學生的心理影響，都會提供相關輔導協助，並引進相關協助及社工介入輔導。

國教署最後說明，每年辦理校園公共意外責任保險及學生團體保險招標，均於招標完成後，責成承保保險公司辦理縣市及學校說明會，俾利學校充分理解保險內涵。將請新北市政府教育局督導學校，再行評估並釐清是否符合校園公共意外責任保險理賠條件。

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