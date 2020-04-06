教室無法保持社交距離...要不要戴口罩上課？潘文忠：正在最後審議

▲教室無法保持社交距離，要不要戴口罩？潘文忠說，還在審議中。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許展溢／台北報導

新冠肺炎疫情嚴重，中央流行疫情指揮中心已訂「社交距離」規範，若無法保持，就要戴口罩。國民黨立委林奕華質疑，高中以下學校一班至少都有4、50名學生，根本無法保持距離，到底要不要戴口罩上課？教育部長潘文忠表示，正在做最後審議。

教育部國教署今（6日）急下令，各高級中等下學校師生將陸續返校上課，為降低因連假期間部分師生掃墓、出遊致返校後造成防疫破口之風險，要學校同時蒐集師生於連假期間旅遊、聚會與其他集會活動等軌跡與健康紀錄，以利日後可能須配合疫情調查之用。台北市教育局也根據此通報，建議各校師生在室內配戴口罩。

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立法院教育及文化委員會今進行教育部預算解凍報告。林奕華表示，指揮中心規範若無法保持一定距離，就要戴口罩，但學校卻被排除在外。潘文忠說，指揮中心在社交距離部分，都有對外說明，也邀請教育部相關單位研議，但學校是屬於「特定人聚集場合」。

林奕華質疑，特定人就不用？高中職以下公立一班至少有超過40名學生，私立則有50幾名，如果沒有辦法保持社教距離，是否要清楚告訴家長，到底要不要戴口罩？另外，台師大一名20多歲男學生確診新冠肺炎（案322）是住宿。潘文忠說，全台約有30萬名住宿生。民進黨立委黃國書表示，社交距離沒考量到住宿生，一間房間會有6至8人，怎麼維持社交距離也是個問題。

潘文忠指出，高中以下互動上課方式跟大學有差異，教育部都有跟指揮中心密集聯繫，目前因應方式，正跟指揮中心在做最後審議。