　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

害同學摔斷牙遭索賠52萬！單親9歲女童「沿街賣蛋籌錢」　超悲慘身世曝光！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼吳姓小女童在住家附近沿街賣雞蛋，籌措52萬賠償金 。（圖／記者陳以昇攝）

▲吳姓小女童在住家附近沿街賣雞蛋，籌措52萬賠償金 。（圖／記者陳以昇攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市永和區一名國小三年級女學童，因2年前與同學在校合力回收舊報紙，卻因重心不穩踉蹌往前倒，導致同學牙齒撞斷3根，事後對方家長索賠52萬元，但單親又是高風險家庭的女童根本無力償還，只好將教會送她的雞蛋，推上街叫賣，賺取微薄的收入，當地里長及社區總幹事得知後，目前已介入調解幫忙。

就讀新北市永和區秀朗國小的三年級吳姓小女童，2年前念小一時，與李姓女同學在班上幫忙回收舊報紙，就在一人一手合力抬到回收處時，突然一個踉蹌重心不穩往前跌倒，導致李姓女童也跟著跌趴在地，撞斷3根牙齒，事後李女家長索賠醫藥費及修補費52萬元。

永和區民權社區發展協會邱秀蘭理事長表示，吳小妹妹的爸爸領有身心障礙手冊，無法工作，陸籍媽媽又回中國後失聯，家裡僅靠阿公、阿嬤在傳統市場賣菜維持家計，但賠償金高達52萬元，完全壓垮這家人。

2019年，80多歲阿嬤因心臟病發住院，賣菜重擔落在年邁阿公身上；屋漏遇連夜雨，2020年1月間，阿公檢查出罹患癌症，住院後不幸在農曆年間過世，家裡頓時陷入愁雲慘霧中。

吳小女童在社區及教會幫助下，利用假日推著推車沿街叫賣有機雞蛋，賺取微薄收入，度燃眉之急；當地里長張淑美及邱里幹事，3月底也代出面到法院與吳姓女童家長委任的律師做協調，但52萬賠償金卻一毛不減。

事件披露後，各方關心電話湧入，更有熱心民眾從新店騎機車到永和找上邱理事長，拿了2萬元要幫助小女童，但理事長以不經手捐款為由婉拒，希望待社會局介入後，有了愛心專戶後，再接受捐款；理事長進一步說，下週將會在與對方律師開協調會，希望能將賠償金額談到合理的數目，讓女童能安心讀書過日子。

他奶奶的美麗小秘訣

【更多新聞】

改槍男遭破門壓制　搜出安毒、15棵大麻盆栽…竟嗆警「你查槍，不能抓我毒」

富二代居家檢疫2度趴走！　河濱公園運動+吃火鍋…罰40萬強制安置

清明4天連假新北交通管制看這裡！　侯友宜籲市民「上網追思」

ET快訊
害同學摔斷牙遭索賠52萬！單親9歲女童「沿街賣蛋籌錢」超悲慘
最新8例確診足跡曝光！4人無症狀　網點關鍵：案356最恐怖
北部男店員和實踐大學染疫老師「喝飲料1小時」！密切接觸遭傳染
即日起搭計程車要戴口罩　陳時中：堅持不戴司機可拒載
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

進房30分鐘後...養生館辣妹「突脫內褲」：塗個潤滑液！他尿遁脫逃　結局反轉

改槍男遭破門壓制　搜出安毒、15棵大麻盆栽…竟嗆警「你查槍，不能抓我毒」

害同學摔斷牙遭索賠52萬！單親9歲女童「沿街賣蛋籌錢」　超悲慘身世曝光！

額溫槍網拍詐騙激增　大樓主委花2200買2支...打開包裹竟是保麗龍

手持口罩不戴！大媽進捷運站遭攔狂嗆「又沒生病」　警忍不住回吼：妳鬧很久

南屯夜店復業首日場外叫囂　熱褲妹遭推倒！失控男嗆「我是前立委的人」

黑鷹出動13架次！空中地面6天奮力搶救　玉里林班地林火終撲滅

影／頻收罰單！車主狂追檢舉達人：跑啊～我陪你跑到天亮　上演「折返追逐戰」

高雄警「所內飲酒、開巡邏車撞山」下場慘　300萬退休金恐領不到

通緝男自家透天豪宅種百株大麻　乾濕恆溫+增加日照超專業

女記者突被cue上台唸「客語防疫」　網讚：馬上反應又不怯場！超厲害

台中5歲童「ㄆㄟ腳踏車」撞特斯拉 勇敢酒測…暖車主佛砍萬元維修價

甜炸！他豪灑10萬任女友爽血拼 下秒竟收「超暖意外驚喜」險噴淚

捐口罩讓「蔡英文防疫由盛轉衰」　陳學聖：外國人的感謝只是一下子

上桌就秒殺！大叔教學彈牙胡椒蝦 狂嗑整鍋「香爆金黃蝦肉」超過癮

「樂童」秀賢Cover迪士尼9首主題曲　合作阿卡貝拉樂團…根本耳朵盛宴！

酸台灣捐200萬個口罩就成民主典範　華春瑩：看來美國的標準真的不高

在星空下泡湯！走訪馬陵野溪溫泉　完美溫度+天然美景：最棒的野營～

歐盟對外事務部籲台：別再執行死刑　重申「不具嚇阻作用」強烈譴責罪行

徐佳瑩大膽改編蔡依林《大藝術家》　蕭敬騰「狂豎大拇指」：很強！

進房30分鐘後...養生館辣妹「突脫內褲」：塗個潤滑液！他尿遁脫逃　結局反轉

改槍男遭破門壓制　搜出安毒、15棵大麻盆栽…竟嗆警「你查槍，不能抓我毒」

害同學摔斷牙遭索賠52萬！單親9歲女童「沿街賣蛋籌錢」　超悲慘身世曝光！

額溫槍網拍詐騙激增　大樓主委花2200買2支...打開包裹竟是保麗龍

手持口罩不戴！大媽進捷運站遭攔狂嗆「又沒生病」　警忍不住回吼：妳鬧很久

南屯夜店復業首日場外叫囂　熱褲妹遭推倒！失控男嗆「我是前立委的人」

黑鷹出動13架次！空中地面6天奮力搶救　玉里林班地林火終撲滅

影／頻收罰單！車主狂追檢舉達人：跑啊～我陪你跑到天亮　上演「折返追逐戰」

高雄警「所內飲酒、開巡邏車撞山」下場慘　300萬退休金恐領不到

通緝男自家透天豪宅種百株大麻　乾濕恆溫+增加日照超專業

如何治新冠肺炎？川普出招「吃抗瘧疾藥物」　專家傻眼

行人車輛都消失！英禁足令鹿群爽霸住宅區　悠哉躺草坪吃飽就睡

胡瓜拉繩索吊起郭婷筠「突臉朝下摔倒」：除非大象來拉！

搭計程車不戴口罩司機可拒載「Uber也適用」　陳時中：不配合最高罰1.5萬

印度疫情悶燒「7天飆增2500例」　美駐印度大使館證實專機撤僑

「爸爸是劉亮佐」劉子銓出身演藝家庭　曾吐心聲：不會當演員

忘記上次何時吃水果…他好奇「不吃有影響嗎？」　過來人曝經驗：嚇很大跳

宅在家2個月「取快遞感染」　陸專家：不排除是無感染症狀者

為何選許光漢配柯佳嬿？　《想見你》製作人洩選角細節…原來有3大考量

「救義大利」5天募款破千萬！賣菜嬤報恩捐一周所得　呂若瑟哽咽：多謝台灣

長腿妹脫光躺路邊！旁邊有衛生紙　高雄哥嚇壞煞車：這墳墓耶

社會熱門新聞

墾丁大街一天巨變！警強制上套

全裸大姐姐睡國三兒身旁　母嚇傻…

5歲童撞凹特斯拉車主報佛心和解價

深夜漲慾火！她上網看片驚見自己成主角　怒提告

拉爸爸到派出所！女娃奶音送口罩

手持口罩不戴！大媽進捷運站遭攔狂嗆「又沒生病」

違規車主狂追檢舉達人：跑啊～我陪你跑到天亮

西施「深V車頭燈」辣照瘋傳　老司機暴動

跟學生媽日本玩　人夫老師拒跟老婆壞壞

台中女故意朝醫護咳嗽　警方要辦了

他遭鐮刀猛刺胸前5cm深洞慘死！員工嚇傻：血從胸口噴出來

單親女童害同學斷牙要賠52萬　超慘身世曝

推特曬吸吮片　她月發10部

檢疫婦失聯警訪查　丈夫PO網：女警到府

更多熱門

相關新聞

屏東優良國小校長　涉妨害性自主罪收押

屏東優良國小校長　涉妨害性自主罪收押

屏東縣一名國小校長，於10多年涉嫌以幫女學童運動受傷擦藥為由，撫摸她大腿內側，家長日前持與校長對話的錄音帶，憤而情治單位報案，檢方開庭，以校長涉案重大，不排除還有其他被害人，向法院聲押獲准。

2歲分裝毒品　一個故事讓她改變

2歲分裝毒品　一個故事讓她改變

獨／RUBY：永和人情味比美食更美

獨／RUBY：永和人情味比美食更美

守護高風險家庭　新北市7警獲獎

守護高風險家庭　新北市7警獲獎

1.1萬變497人　國小浮現國安問題

1.1萬變497人　國小浮現國安問題

關鍵字：

秀朗國小女學童高風險家庭

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

辛龍對愛女隱瞞事實　他們憂嚴重後果

歐洲返台…男突「喪失嗅覺」！醫拉出「詭異黃條」傻：裡面都是

連假去宜蘭爽玩...隔晚有症狀！醫嘆出遊民眾恐擠滿急診

墾丁大街一天巨變！警強制上套

公車坐確診者斜後方！他被感染了

全裸大姐姐睡國三兒身旁　母嚇傻…

女大生1句話中邪「每晚被亡魂硬上」

《鬼媽媽》自殺女是真人真事改編！

父親遺像被當「商場地磚」隨意踩

「頭好痛」她確診後腦細胞竟死光

台灣送荷蘭「橘色口罩」原因曝光　網讚：真是太有心！

發布國家級簡訊8小時後 墾丁現況曝!攤商怒喊不公平

辣妹面部全裸　逛墾丁大街邊走邊吃

客家女記者害羞說話了：手都在抖

捨不得志村健離開…猩猩小龐追上去要抱！

更多

最夯影音

更多
女記者突被cue上台唸「客語防疫」　網讚：馬上反應又不怯場！超厲害

女記者突被cue上台唸「客語防疫」　網讚：馬上反應又不怯場！超厲害
台中5歲童「ㄆㄟ腳踏車」撞特斯拉 勇敢酒測…暖車主佛砍萬元維修價

台中5歲童「ㄆㄟ腳踏車」撞特斯拉 勇敢酒測…暖車主佛砍萬元維修價

甜炸！他豪灑10萬任女友爽血拼 下秒竟收「超暖意外驚喜」險噴淚

甜炸！他豪灑10萬任女友爽血拼 下秒竟收「超暖意外驚喜」險噴淚

捐口罩讓「蔡英文防疫由盛轉衰」　陳學聖：外國人的感謝只是一下子

捐口罩讓「蔡英文防疫由盛轉衰」　陳學聖：外國人的感謝只是一下子

上桌就秒殺！大叔教學彈牙胡椒蝦 狂嗑整鍋「香爆金黃蝦肉」超過癮

上桌就秒殺！大叔教學彈牙胡椒蝦 狂嗑整鍋「香爆金黃蝦肉」超過癮

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面