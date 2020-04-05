害同學摔斷牙遭索賠52萬！單親9歲女童「沿街賣蛋籌錢」　超悲慘身世曝光！

▲吳姓小女童在住家附近沿街賣雞蛋，籌措52萬賠償金 。（圖／記者陳以昇攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市永和區一名國小三年級女學童，因2年前與同學在校合力回收舊報紙，卻因重心不穩踉蹌往前倒，導致同學牙齒撞斷3根，事後對方家長索賠52萬元，但單親又是高風險家庭的女童根本無力償還，只好將教會送她的雞蛋，推上街叫賣，賺取微薄的收入，當地里長及社區總幹事得知後，目前已介入調解幫忙。

就讀新北市永和區秀朗國小的三年級吳姓小女童，2年前念小一時，與李姓女同學在班上幫忙回收舊報紙，就在一人一手合力抬到回收處時，突然一個踉蹌重心不穩往前跌倒，導致李姓女童也跟著跌趴在地，撞斷3根牙齒，事後李女家長索賠醫藥費及修補費52萬元。

永和區民權社區發展協會邱秀蘭理事長表示，吳小妹妹的爸爸領有身心障礙手冊，無法工作，陸籍媽媽又回中國後失聯，家裡僅靠阿公、阿嬤在傳統市場賣菜維持家計，但賠償金高達52萬元，完全壓垮這家人。

2019年，80多歲阿嬤因心臟病發住院，賣菜重擔落在年邁阿公身上；屋漏遇連夜雨，2020年1月間，阿公檢查出罹患癌症，住院後不幸在農曆年間過世，家裡頓時陷入愁雲慘霧中。

吳小女童在社區及教會幫助下，利用假日推著推車沿街叫賣有機雞蛋，賺取微薄收入，度燃眉之急；當地里長張淑美及邱里幹事，3月底也代出面到法院與吳姓女童家長委任的律師做協調，但52萬賠償金卻一毛不減。

事件披露後，各方關心電話湧入，更有熱心民眾從新店騎機車到永和找上邱理事長，拿了2萬元要幫助小女童，但理事長以不經手捐款為由婉拒，希望待社會局介入後，有了愛心專戶後，再接受捐款；理事長進一步說，下週將會在與對方律師開協調會，希望能將賠償金額談到合理的數目，讓女童能安心讀書過日子。

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