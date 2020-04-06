騎士17秒襲胸兩次掰「扶手卡到」　眼鏡妹拍車牌反送7月牢飯

記者黃翊婷／台北報導

有妨害風化、性騷擾等前科的邱姓男子，去年8月間騎機車外出看見落單的小蘋（化名），於是停下來假裝問路，並趁對方不注意時襲胸兩次，接著催油門落跑。幸好小蘋反應快速，立即用手機拍下車牌號碼，色狼也因此被台北地院法官判處7月有期徒刑，全案仍可上訴。

▲戴眼鏡的小蘋走路去買早餐，卻遇到色狼襲胸。（示意圖／記者劉昌松攝，與本案無關）

邱男在判決書中辯稱，當天的確有騎車行經事發路段，因為機車前座載運的物品很大，可能是問路時扶手或其他部位不小心卡到小蘋，「我也不確定有沒有卡到，當時有停下來問她有沒有怎麼樣，但她不理，還罵我髒話，我就走了，監視器只有拍到我經過，沒有拍到我對她性騷擾，她也是全程邊走邊玩手機。我前案也是冤枉的，僅靠相片指認就起訴。」

不過，小蘋證稱，當時走路要去買早餐，經過某巷口時遭陌生男子以問路為由觸碰胸部，接著對方又以有車經過為藉口，再次靠近襲胸第二次，然後就馬上騎車離開，她雖然嚇了一跳，但立即反應過來，並用手機拍下車牌號碼，「有拍到，但車牌最後一個字很模糊。」

台北地院法官調閱事發地點附近的監視器畫面，兩人的確都有被拍到，在邱男騎車離去後，小蘋一手拿著手機、一手護住胸口，抬高手機往男方離去的方向拍攝照片，全程大約17秒，加上她對性騷擾的過程清楚陳述、指證歷歷，檢警蒐證比對機車騎士背影照片及監視器錄影畫面，證實女方所述並非虛構，進而認定騎士確實有做出性騷擾行為。

法官接著表示，邱男曾因3起妨害風化、性騷擾案件被判刑確定，直到2018年4月間才執行完畢出監，沒想到一年之後又對無辜路人伸出鹹豬手，犯後一再飾詞卸責，態度非佳，至今也未達成和解或獲得原諒，最後依違反性騷擾防治法，判處有期徒刑7月，無法易科罰金，全案仍可上訴。