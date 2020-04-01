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氣同事轉身女按摩師嗆：瞪什麼　結局因疫情「守住」萬元罰金

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▲手部按摩,穴位,手掌,手指。（圖／翻攝自pixabay）

▲陳女平時靠按摩工作的3萬元月薪維持家計。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

記者黃翊婷／台北報導

48歲的陳姓女按摩師去年8月26日在某公司大廳遇到蔡姓同事，不滿對方直接轉身離去，氣得脫口說出「瞪什麼，畜生」等話，結果害自己吃上官司。台北地院法官考量她受到新冠肺炎疫情影響，暫時沒有收入，最後依公然侮辱罪判處罰金1萬元，緩刑2年，全案仍可上訴。

判決書中指出，陳女8月26日中午12時40分左右在某公司的大廳碰見蔡女，對方在兩人相遇後隨即轉身離去，她一氣之下當場罵出「瞪什麼，畜生」、「X你娘XX」，這些髒話都足以貶損他人的人格與名譽，導致她被台北地檢署檢察官依法起訴。

雖然陳女從事發至今都未與蔡女達成和解，或者獲得原諒，只有在庭上起立道歉並表示，「我造成蔡XX心情不適，我在此跟她道歉」。但台北地院法官認為，她已經試圖用真摯的道歉方式修補兩人之間破損的關係，以刑罰為犯罪事後處理的必要性應當相應減低。

法官接著表示，陳女的工作因為受到新冠肺炎疫情影響，暫時沒有收入，3名子女中僅有1人有獨立經濟來源，另外2人仍須仰賴父母扶養，最後依公然侮辱罪判處罰金1萬元，得易服勞役10日，緩刑2年，緩刑期間須付保護管束，還要參加2場法治教育課。

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