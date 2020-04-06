抱怨預購口罩兩次都沒中　民眾黨林珍羽被出征道歉「未收到通知」

記者黃翊婷／綜合報導

口罩實名制2.0第三波網路預購繳費期限至今日（6日）晚間8時，雖然目前三波預購都還不需要抽籤，民眾黨前發言人林珍羽卻聲稱預購兩次都沒有抽中，掀起網友一面倒的抨擊。她6日凌晨隨即在臉書PO文道歉，表明是因為沒有收到通知，加上未經查詢，才會以為沒有中籤，「在此向第一線防疫人員及為防疫措施努力的前線，及幕後奉獻的台灣隊致歉。」

▲林珍羽PO文道歉。（圖／翻攝自Facebook／林珍羽）

林珍羽先前在同事的PO文底下留言抱怨，預購口罩兩次都沒有抽到，下班藥局也都關門，「我還是乖乖去蒸口罩。」結果被網友抓包，目前三波預購都還不用抽籤，上述這些話根本就是在「造謠」，於是紛紛湧進她的臉書留言洗版。

對於網友們的抨擊，林珍羽6日凌晨在臉書PO文道歉，內容提到，因為沒有收到第二波預購的通知，未經查詢才誤以為沒有抽中，後來在熱心網友的建議下於6日凌晨0時59分進行查詢，確定有中籤，只是沒有收到通知而錯過繳費期限，「在未經完整查證下，留言造成誤會深感抱歉，本次教訓將予以反省，未來必將謹言慎行。」

▲林珍羽外型亮眼。

林珍羽也強調，她並未參加第三波預購，爭議留言也僅代表個人立場，「目前本人並未擔任任何發言人職務，在此向第一線防疫人員及為防疫措施努力的前線，及幕後奉獻的台灣隊致歉。」

不過，這篇道歉文公開後仍有部分網友不買帳，繼續留言酸諷，「對貴黨輕率發言失望」、「我預購3次都中了，平行時空？」、「妳知道現在已經是第三波了嗎？還要繼續狡辯」；但也有另一派網友認為知錯能改就好，大家火氣不用這麼大，「第一時間出來更正很棒，比某些講錯刪文裝沒事的人好1000倍」、「有錯就改，這是很好的態度，不要灰心」。